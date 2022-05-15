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北韓要患者「居家撐4周」靠民俗療法　呼吸急促開窗、咳嗽吃蜂蜜

▲▼北韓新冠疫情嚴峻。圖為平壤火車站。（圖／路透社）

▲ 平壤火車站民眾戴上口罩。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

北韓維持2年的零確診紀錄12日宣告破功，累計已有42人死亡。面對多達82萬名「發燒者」，北韓不僅疫苗接種率掛零，更沒有Paxlovid等藥物，醫療系統無法負荷，只能建議有症狀的民眾居家治療至少4周，並搬出各種民俗療法。官媒15日刊登「感染新冠病毒患者居家自我照護方法」，更可看出醫療保健環境有多惡劣。

綜合《韓聯社》等韓媒報導，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》建議，出現咳嗽症狀者可服蜂蜜，但不建議以蜂蜜餵食未滿12個月的嬰幼兒；發燒者可服Ibuprofen、Paracetamol等止痛退燒藥物；呼吸急促者則應將窗戶打開，維持屋內涼爽。

如此經過4周若仍感覺不適，出現咳嗽、吐血、昏倒、皮下出血或尿量異常等症狀，應立即向醫師尋求協助或前往醫院，可見北韓醫療機構無法消化十萬名發燒者，建議居家治療至少4周。

平壤現代化醫院「金萬有醫院」科長李龍秀（音譯）則登上《朝鮮中央TV》向民眾說明，「退燒後一周內可能持續咳嗽，這段期間屬於無症狀感染，但仍具有傳染力，需要特別注意，不馬上解除隔離很重要」，且因新冠與普通感冒不同，有重複感染的傾象，須強化隔離措施，盡量避免與人接觸。

《勞動新聞》14日也介紹名為「高麗療法」的症狀療法，建議輕症患者三餐飯後1至2小時內搭配熱水服用4公克的「敗毒散」，連續服用5天，「安宮牛黃丸」則每次吞1至2顆，服用3至5天，或是每次1顆「三香牛黃清心丸」，持續2至3天。

至於民俗療法，《勞動新聞》建議，可將金銀花或柳葉放入熱水中，每天喝3次，重症患者則依照醫護人員指示，尋求氧氣治療、防止呼吸衰竭的對策，接受類固醇等專業治療。

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