女學生「褻瀆上帝」遭穆斯林拖出教室！　亂石打死再放火焚屍

▲女學生塞繆爾(Deborah Samuel)因「褻瀆上帝」遭穆斯林亂石打死。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

奈及利亞一名基督教女學生在班上Whatsapp群組裡表示,不該發送過多宗教的無稽之談,結果就被班上的穆斯林學生指控褻瀆上帝。對話內容傳開之後,多名穆斯林激進份子立刻衝進學校,將女學生用亂石砸死後放火焚燒,而在警方逮捕嫌疑人後,大批穆斯林青年更上街示威要求釋放犯人,讓政府不得不頒布宵禁。

綜合外媒報導,住在奈及利亞北部索科托(Sokoto)的女學生塞繆爾(Deborah Samuel)是一名基督徒,她日前在班級的Whatsapp群組裡表示,宗教訊息的發文太多了,「這個群組不是為了發送無聊東西而建立的,建立它是為了發送校內問題,例如考試或作業,不是為了這些無稽之談。」

結果班上的穆斯林同學立刻回覆說,塞繆爾的行為是褻瀆了上帝,而這段對話也開始在穆斯林學生中流傳。不久後,一群穆斯林激進份子衝進學校抓捕塞繆爾,而她在警衛的保護下躲進保安室,結果仍被這群穆斯林找到,他們將塞繆爾拖出教室後,直接用亂石打死,最後放火焚燒屍體和學校大樓。

目前已經有兩名兇手遭逮捕,他們行兇的殘忍畫面也在推特上曝光。不過,大批穆斯林青年14日走上街頭示威,砸毀基督徒經營的商店,還沿路焚燒輪胎,要求警方釋放兩名犯人,而當地州長也立刻實行24小時的宵禁,希望能平息示威。

Protest ongoing in sokoto

This is too much

For the release of the killers of Late Deborah pic.twitter.com/ypp9GrIqjG