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北韓發布防疫宣導片　「金正恩1句話」意外引起中國熱議

▲▼南韓公衛學者預估，北韓恐出現10萬名以上的新冠肺炎死亡患者。（圖／路透社）

▲南韓公衛學者預估，北韓恐出現10萬名以上的新冠肺炎死亡患者。（圖／路透社）

文／中央社台北15日電

北韓COVID-19疫情延燒，朝鮮中央電視台今天播出疫情宣導片，向民眾介紹Omicron變異株，以及感染後應如何處置。宣導片未提嚴格封控等措施，意外引發中國網友熱議。

全球爆發疫情2年多以來，有著2500萬人口的北韓多次宣稱沒有疫情，也拒絕了中國科興疫苗，以及WHO主導的COVAX全球疫苗分配機制所提供的疫苗。

直到5月12日，藉由官方畫面透露，北韓領導人金正恩戴著口罩開會，表示平壤發現Omicron感染病例，這是北韓初次公布有確診者。當局下令，居民留在室內，全國採封鎖措施。金正恩形容這是建國以來的「最大災難」，同時表示要積極學習中國的防疫經驗。外界解讀，北韓擬採取中國的嚴格封控措施來圍堵疫情。

▲▼北韓新冠疫情嚴峻。圖為平壤火車站。（圖／路透社）

▲北韓新冠疫情嚴峻。圖為平壤火車站。（圖／路透社）

但是，今天由朝鮮中央電視台播出的疫情宣導片顛覆外界想像。官方的宣導片向人民介紹了北韓的疫情為Omicron BA.2變異株，其特徵是傳染性強、症狀弱、難以發現。官方宣導片說，Omicron BA.2潛伏期一般3至4天，最短可能1至2天，最長可能1至2週，需要住院治療的患者數量比其他毒株更少，再感染風險也更低。

資料顯示，隱形Omicron BA.2的致死率比Delta低75%，感染者中93%為輕症患者，只需門診或居家治療，一般感染後5天可以恢復健康，重症患者中僅2.8%需要使用人工呼吸機。宣導片並指，要「科學治療」，不可過度服用藥物，一起學習更多隱形Omicron BA.2知識，共同抗擊疫情。

中國採取「動態清零」與嚴格的封控措施應對疫情，因此，北韓宣導片一出，隨即在微博上引發熱議。有網民說，他心情極為複雜，隔壁（意指北韓）能夠如此客觀和數據化的去看待Omicron變異株。

▲▼北韓農村醫療藥品極度缺乏，圖為從南韓京畿道坡州市烏頭山統一觀景台所望向的北韓黃海道開豐郡之景色。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓農村醫療藥品極度缺乏，圖為從南韓京畿道坡州市烏頭山統一觀景台所望向的北韓黃海道開豐郡之景色。（圖／達志影像／美聯社）

也有網民表示，「這就是純裸奔模式，沒疫苗、沒特效藥、沒核酸、沒抗原、沒ICU、沒方艙，什麼都沒有，完全裸奔模式，基本就是落實居家隔離，我們看最終結果，如果沒啥大事……」；還有網友意有所指地說：「好歹是在瑞士正經留過學，和知青是不一樣。」

截至15日，北韓有82萬人出現發燒症狀，至少32萬4550人正在接受治療，目前已有42人病歿。中國外交部則在12日表示，中方隨時準備為北韓抗擊疫情全力提供支持何幫助。

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