北韓「裸奔防疫」徹底失控！疫苗PCR特效藥都沒有　南韓擬防疫援助

▲從北韓朝鮮中央電視台12日報導畫面可見，金正恩在會議中戴著口罩，首次承認北韓境內出現新冠感染病例並下令全國封鎖。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓12日正式承認國內爆發新冠疫情，截至14日累計「發燒者」超過82萬人。然而平壤當局在全球疫情爆發初期堅稱零確診，並且數度拒絕COVAX分配的疫苗，導致北韓目前沒有疫苗、特效藥以及確切治療方法，甚至連PCR或快篩機制都沒有，根本無法掌控疫情，只能依靠封鎖限制，因此也被國外網友戲稱是「裸奔式防疫」。對此，南韓則表態，將於下週主動向北韓提議提供防疫協助。

根據《朝中社》報導，北韓14日新增30萬名「發燒者」、15人死亡，累計發燒人數超過82萬620人，而總病歿人數也來到42人。由於北韓國內沒有PCR檢測與快篩機制，因此至今仍然無法掌握實際確診人數與疫情規模，只能以「發燒者」來稱呼新冠可疑病例，並藉此預估疫情發展。

不僅如此，全球新冠疫苗實施計畫COVAX光是2022年就曾向北韓分配128萬8800劑AZ疫苗，但是卻被平壤當局以副作用為由拒收。且北韓在此之前堅稱國內零確診，因此也沒有相關特效藥以及專責病房，甚至連官媒《朝中社》都直言，因為不知道新冠肺炎的確切治療方法，導致部分患者死亡。

北韓日前緊急宣布全國性封鎖，引發恐慌，隨後才坦承是因為國內爆發新冠疫情，因此透過相關方式防疫。不過北韓國內沒有疫苗、PCR檢測、新冠治療藥物以及專責病房，更被國外網友戲稱，根本就是「裸奔式防疫」。也有專家擔憂，如果北韓疫情持續惡化，恐怕會出現新型變種病毒。

對此，南韓負責兩韓事務的統一部官員則在15日透露，政府正在積極討論在下週正式向北韓提議，提供新冠防疫與治療等支援。據悉，統一部將會持續與有關部門協商，並透過南北韓聯絡辦公室的熱線聯絡對方，同時提議舉行工作會議討論防疫援助事宜。

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