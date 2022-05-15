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印度熱浪創122年紀錄！新德里連7天飆破40度　千隻鳥曬到脫水墜地

▲▼印度熱浪導致鳥類脫水墜地。（圖／路透）

▲印度熱浪導致上千隻鳥曬到脫水墜地。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

印度與巴基斯坦地區出現罕見熱浪，最高平均溫度達到攝氏37.78度，創下122年來新高，新德里更有連續7天溫度超過40度。除了導致作物歉收、能源供應短缺、數十人中暑身亡以外，就連天上飛的小鳥都因為脫水而掉落地面，生態面臨危機。

根據CNN、半島電視台報導，印度與巴基斯坦地區自4月以來遭熱浪襲擊，印度氣象部門（IMD）指出，印度西北部和中部4月份的平均溫度分別高達攝氏35.9度和37.78度，創下122年來新高，新德里更有連續7天溫度超過攝氏40度。巴基斯坦東南部城市13日出現破紀錄47度高溫，成為當天北半球溫度最高的城市。

▲▼印度熱浪。（圖／路透）

▲印度熱浪打破122年來紀錄，新德里更有連續7天溫度超過攝氏40度。（圖／路透）

熱浪導致部分印度省份學校停課，且國內作物歉收、能源供應短缺，甚至已經有超過25人因中暑而死亡。除了人類以外，就連動物也受不了如此高溫，印度阿默達巴德市（Ahmedabad）一家動物醫院的醫生表示，過去幾週內他們已經治療了數千隻因高溫而脫水墜落的鳥，「今年是非常糟糕的一年，需要救援的鳥類數量比過去增加了10％。」

▲▼印度熱浪導致鳥類脫水墜地。（圖／路透）

▲獸醫表示，今年需要救援的鳥類數量比過去增加了10％。。（圖／路透）

倫敦帝國理工學院科學家奧托（Friederike Otto）表示，燃燒化石燃料和森林破壞已經向大氣釋放足夠多的溫室氣體，從而增加乾旱、洪水、野火和熱帶風暴的頻率和強度，「毫無疑問當談到極端高溫時，氣候變遷完全改變了遊戲規則。」

根據聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（IPCC）資料顯示，印度是受到氣候危機影響最劇烈的國家之一。印度人類居住研究所（Indian Institute for Human Settlements）研究委員辛赫（Chandni Singh）指出，「這次的熱浪絕對是前所未有的，我們看到了它的強度、到達時間和持續性的變化，它絕對會對健康產生連鎖影響。」

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