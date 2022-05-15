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芬蘭瑞典北約計畫漸底定　將與土耳其召開三方會議

▲▼芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。（圖／路透）

▲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。（圖／路透）

中央社赫爾辛基15日綜合外電報導

芬蘭政府預計今天正式宣布有意加入北約；瑞典執政黨也將召開決定性會議，替聯合申請一事鋪路。鑒於土耳其總統表明不支持，3國外長今天將在德國開會解決歧見。

法新社報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今不到3個月，芬蘭和瑞典這兩個北歐國家已準備好翻轉分別奉行了75年和200多年的軍事不結盟政策，申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）昨天表示，「希望我們下星期能與瑞典一起提出申請」。

芬蘭與瑞典一直到冷戰結束後才打破嚴格的中立地位，1990年代加入歐洲聯盟以及北約的「和平夥伴關係」（Partnership for Peace）計畫，鞏固兩國與西方的結盟。

然而，一直到了俄國侵烏，芬蘭與瑞典有愈來愈多民眾支持加入北約，兩國政府才開始有了成為這個軍事聯盟正式成員國的構想。

芬蘭帶頭向前衝；瑞典則是不想成為波羅的海國家中唯一的非北約國，許多瑞典政治人物甚至講明，他們支持的先決條件是芬蘭也加入。

● 加入北約 芬蘭瑞典民眾大力支持
芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）和總理馬林預計15日下午1時（台灣時間15日下午6時）召開記者會，宣布赫爾辛基當局尋求成為北約成員國的決定。政府諮詢會議過後，他們預料會於16日向國會提出成為北約成員國的議案。

根據近期幾次的民調，支持加入北約的芬蘭民眾攀升至超過3/4，是烏克蘭戰爭之前的3倍。

而在瑞典，支持加入北約的人數也大幅增至50%左右，有約20%反對。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）率領的社會民主黨領導階層預計明天下午決定該黨是否放棄長久以來反對加入北約的立場。只要社會民主黨點頭同意，瑞典國會支持加入北約的議員就達絕對多數。

北約成員國的申請必須經過北約全部30個成員的國會批准通過。

● 土耳其恐成攔路虎
儘管芬蘭和瑞典稱土耳其方面已釋出有利信號，土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）卻表達他的反對立場，尤其反對瑞典的加入，說斯德哥爾摩當局對被土國視為恐怖分子的「庫德工人黨」（PKK）太過寬大。

然而，土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，他已準備好與芬蘭和瑞典以及其他北約國談論此事。

路透社報導，芬蘭、瑞典和土耳其的外長今天將在德國柏林召開會議，解決歧異。

卡夫索格魯表示，問題在於這兩國公開支持、接觸庫德工人黨和人民保衛軍（YPG），這兩個團體都是恐怖組織，日復一日攻擊土耳其軍隊。

他說：「土耳其絕大部分民眾反對這兩國成為北約成員國…要求我們擋下會員國的申請。」

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavesto）表示，他有信心最終可找出解決之道；瑞典外交部長林德（Ann Linde）則是告訴瑞典通訊社（TT），她會釐清所有的誤解。

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