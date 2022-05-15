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汪遭心愛飼主「空氣槍狂射」　體內卡滿170顆鉛彈！恐怖X光照曝光

▲▼狗狗遭飼主長期使用空氣槍射擊。（圖／翻攝赫爾南多郡警長辦公室）

▲狗狗遭飼主長期使用空氣槍射擊。（圖／翻攝赫爾南多郡警長辦公室）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州發生駭人案件，37歲婦女潔米（Jamie Lynn Kujawa）被發現長期開槍射擊自己飼養的狗狗，X光照片顯示，2犬體內一共卡了至少170顆BB彈及鉛彈。她起初不斷辯解、撇清責任，落網後才坦承，如果發現毛孩在院子圍欄下方挖洞，就會拿槍射擊。

綜合外媒報導，赫爾南多郡（Hernando County）警方4月19日接獲報案，民眾聽見鄰居家頻傳槍響，45分鐘內多達15次，隨後就是一陣動物哭號聲。但警方登門探訪時，潔米卻宣稱自己沒有槍，而其中2隻狗狗腳掌及腿部的傷口，是犬隻打架造成。

▲▼狗狗遭飼主長期使用空氣槍射擊。（圖／翻攝赫爾南多郡警長辦公室）

▲▼狗狗遭飼主長期使用空氣槍射擊。（圖／翻攝赫爾南多郡警長辦公室）

▲▼狗狗遭飼主長期使用空氣槍射擊。（圖／翻攝赫爾南多郡警長辦公室）

▲狗狗腳掌、腿部明顯受傷。（圖／翻攝赫爾南多郡警長辦公室）

由於警方缺乏證據，只能要求飼主在10天內讓狗狗補打預防針，並且提供傷口醫療證明。但是，一名員警隔日回訪，卻發現3隻狗狗全都受傷了，其中2犬走路一跛一跛，腳掌似乎出現新傷口，但他試圖檢查傷勢時，毛孩卻不願被觸碰，因此無法立刻確認傷勢詳情。

警方多次探訪後，潔米終於決定放棄其中2隻狗狗的飼養權、移交給郡立動保單位。獸醫檢查後竟發現，其中一隻狗狗的腳掌皮膚下方出現一顆鉛彈，經過X光檢查後發現，一隻狗狗身上嵌入61枚BB彈及19粒鉛彈，另一隻狗狗身上卡著71顆BB彈及22粒鉛彈。

▲▼狗狗遭飼主長期使用空氣槍射擊。（圖／翻攝赫爾南多郡警長辦公室）

▲37歲的潔米已經被捕。（圖／翻攝赫爾南多郡警長辦公室）

潔米承認犯案後，被控多項嚴重虐待動物罪名，目前已遭拘留。她飼養的第3隻狗、3隻貓、一隻雪貂及一隻鳥也被沒入。但警方沒有說明這些動物的身體狀況。根據佛州法律，嚴重虐待動物罪為三級重罪，最高可處5年有期徒刑、5000美元罰款及5年緩刑。

 

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