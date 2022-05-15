　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

李安「啟蒙地」廣告超時、預告片分級不當！　法官仍幫老戲院說話

▲▼台南全美戲院。（圖／記者周姈姈攝）

▲台南全美戲院因在放映電影前多播50秒廣告，以及在播放「保護級」電影前播放「輔導級」預告片，遭台南地院處12萬罰鍰。（圖／記者周姈姈攝）

記者郭玗潔／台南報導

台南全美戲院因被譽為李安電影夢的「啟蒙地」，又有藝術家顏振發的手繪電影看板而聞名。108年全美戲院因在放映「保護級」電影前，播放「輔導12」的預告片，及播放超過9分鐘的廣告片和預告片，違反電影法，被台南地院判處12萬罰鍰。不過法官仍為老戲院說話，認為用相同法規規範院線影院與二輪影院，侵害映演業自由市場競爭機制，建議業者可以提出憲法訴訟。

全美戲院在1950年時落成，1971年首度改成二輪片經營模式，一張電影票可看2片，且不清場。因價格相當便宜，李安高中時期經常到全美看電影，是他電影夢的啟蒙地點；此外，全美戲院也以使用藝術家顏振發的手繪電影看板，成為台南觀光勝地。儘管全美戲院擁有相當知名度，仍經營困難，在疫情期間曾因沒客人而暫停營業。

判決書指出，稽查人員於108年11月22日到全美戲院檢查，發現全美放映6歲可觀看的「保護級」電影前，播放12歲以下不可觀看「輔導12」的預告片，違反電影片與其廣告片審議分級處理及廣告宣傳品使用辦法；另外，依照電影法規定，預告片和廣告片合計時間需在9分鐘內，全美則在電影前，播放了合計9分50秒的廣告片和預告片。

業者主張，該違規預告片「好小男孩」雖是「輔導12」，「好小男孩」電影本身卻是保護級，同一部電影片本片與預告片審議分級不同，造成業者認知上之謬誤；且稽查人員的採證影像並未錄到播映電影正片，無法證明該預告片影像是當日電影前播放的廣告片，也無法證明稽查人員的採證儀器，是否與電影廣告片播放速度一致。

經台南地院審理，認為稽查人員雖未錄到正片影像，但能確認稽查電影場次，且由電影院現場負責人在稽查紀錄表上簽名。電影預告片與電影正片分屬不同著作物，基於不同行銷目的，並無審議級別應該相同的道理，如果業者有所疑義，應提出異議或申請複審，而非因主觀自行認定，違反相關法令規定，判處業者敗訴，就2項違規處12萬元罰鍰。

不過，法官也罕見替敗訴業者說話，認為院線電影院與二輪電影院的消費群眾、預期銷售額和門票皆有差異，難以適用相同營業規範。映演業者如何安排映演期間，涉及其獲利手段，會實質影響業者的生存與營業權，沒有理由強制映演業就全部映演期間，做相同的安排和限制，侵害了映演業的自主商業決策與自由市場競爭機制，建議業者可以提出憲法訴訟

►「冰感內褲」穿過嗎？夏天太需要了

ET快訊
快訊／遭爆「逼業務員退保」！　富邦產道歉回應了
王必勝說「雙北叫不動醫院」！　侯友宜動怒回嗆
相馬茜消失8年「驚人正面照曝光」！　46歲長這樣
快訊／台南女6樓墜落！遭3鋼筋插入　無生命跡象
地方有共識「打滿3劑快篩陰」鬆綁！　陳時中曝方向
剩「3縣市」守在千例以內！　74萬本土確診地圖曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

李安「啟蒙地」廣告超時、預告片分級不當！　法官仍幫老戲院說話

驚嚇瞬間曝！男童突竄出跑過街道　駕駛：還好時速40煞停

快訊／台南女6樓墜落！下腹和右腳插3鋼筋　緊急送醫仍不治

快訊／汐止山區靈隱寺竄火煙　消防局出動20車47人馳援

聯合國國際家庭日　瑜珈正妹新住民王芬芬分享跨海成家關鍵

鶯歌頂加老公寓大火　警消出租套房救出7人

快訊 ／中橫公路土石鬆動大樹橫倒懸空　小型車免強通行

物業總監勾脖強吻求陪睡　性騷竟不成立！女下屬提告結果出爐

酒駕拒檢撞咖啡店！BMW男朝警逼近　警對空鳴2槍壓制影片曝

快訊／中橫便道落石路坍封閉2天　今中午開放通行

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

陸男被路邊塑膠袋「討抱」　驚慌掙脫！阿姨淡定掃走

松山慈惠堂發免費快篩　買菜姨幸運領到：好喜歡

主刀醫師手術中突暈倒　休息後秒回歸敬業指導

二哈便祕尷尬卡路中！　駕駛：等你拉完我再過

台灣相聲女神赴陸發展　姬天語到北京感覺回家了

李安「啟蒙地」廣告超時、預告片分級不當！　法官仍幫老戲院說話

驚嚇瞬間曝！男童突竄出跑過街道　駕駛：還好時速40煞停

快訊／台南女6樓墜落！下腹和右腳插3鋼筋　緊急送醫仍不治

快訊／汐止山區靈隱寺竄火煙　消防局出動20車47人馳援

聯合國國際家庭日　瑜珈正妹新住民王芬芬分享跨海成家關鍵

鶯歌頂加老公寓大火　警消出租套房救出7人

快訊 ／中橫公路土石鬆動大樹橫倒懸空　小型車免強通行

物業總監勾脖強吻求陪睡　性騷竟不成立！女下屬提告結果出爐

酒駕拒檢撞咖啡店！BMW男朝警逼近　警對空鳴2槍壓制影片曝

快訊／中橫便道落石路坍封閉2天　今中午開放通行

65歲以上長者「快篩陽」　林右昌支持開立領取抗病毒藥物

俄侵烏克蘭逾80天　英情報：俄軍損失3分之1地面部隊

疫情爆發隔2年半才回家　「三花飯糰」蹲遠處緊盯她：這傢伙誰！

金門新增1例重症死亡！確診翁發燒住加護病房　不到24小時病逝

海邊拾獲7隻黏人萌汪一叫就來　超守秩序「排排站」低頭嗑飯

聽到要跟媽媽分開1個月　歐告「眼眶含淚」委屈凝視

台中+4029！最高齡103歲阿公插管住院　兒童專責病床足夠

房東群組喊「要檢查床組」　她無奈：根本沒同意！一回家傻爆眼

小甜甜布蘭妮悲痛證實流產！1個月前才剛報喜…自責「太早就公布」

小橘貓「正常發揮」隔2hr就哭餓　媽預備飲食規劃：不然會破產

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

他私吞149萬鉅款　逃25年獲免訴

國道10連撞！台積電工程師噴飛不治

高雄養生館全套性交易　清秀妹辯：我第一次接

即／台南女6樓墜落！下腹右腳插3鋼筋亡

即／石門麟山鼻海岸驚見女屍　身分待查

人妻抓小三竟逮到小四！渣夫辯「中邪才偷吃」

即／樹校倒！砸百萬BMW新車　車主：快昏倒了

三重情侶遭轟5槍！手術前PCR才知「無症狀確診」

即／女墜5樓高「崗山之眼」！無生命跡象送醫搶救

辣妹消防員深夜拍制服肉照　傳給人夫挨告

超跑男吸金5億　被裁定羈押禁見

女南灣陪男友潛水意外亡 　業者未投保下場曝

虐員工用釘書機釘舌　2惡老闆判決出爐

確診還遇土石流！土地公廟幫保命

更多熱門

相關新聞

全美戲院顏振發畫師新書發表

全美戲院顏振發畫師新書發表

受到疫情三級警戒的影響，許多店家也都紛紛停業，在微解封開放後，台灣的電影院也都紛紛重新營業，台南「今日全美戲院」配合政府政策休息3個月，將重新開幕，適逢今年為全美戲院開業70年，特別出版《大井頭畫海報：顏振發與電影手繪看板》一書，4日下午舉辦開幕及新書發表會，市長黃偉哲親自與會祝賀。

台南餐酒館嗑爆Q嫩雞看手繪看板戲院

台南餐酒館嗑爆Q嫩雞看手繪看板戲院

南大傳承手繪電影海報技藝

南大傳承手繪電影海報技藝

Dappei／還原超高的手繪電影海報

Dappei／還原超高的手繪電影海報

網路熱燒！台南手繪電影看板曝光

網路熱燒！台南手繪電影看板曝光

關鍵字：

全美戲院

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸爆退出《營業中》群組！

蘇貞昌同意鬆綁居隔條件　打滿3劑疫苗、快篩陰可免隔離

女星結婚不到1年…老公竟瞞「家暴離過婚有3子」

林可彤讓兒旁觀生產過程　被批動怒

李蒨蓉賣愛馬仕籌錢　得罪貴婦閨蜜

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

日女童失蹤3年　山區人骨DNA一致

高中以下能停課到學期末？教育部3點回應了

髮型設計師被灌負評！反骨正妹道歉：是我不懂時尚

10天飆破49萬例　專家提醒快做1件事

快訊／基隆2歲男童確診高燒42.4℃！轉院後死亡

反骨正妹臭臉風波　Joeman有道歉

瘦子結婚後首露面直播　老婆隔空留言...網全閃瞎

她跳劉畊宏毽子操下場慘！「腋下潰爛發黑」嚇傻

男神驚爆拉未成年女偶像開房！女方直播認了

更多

最夯影音

更多
1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ
陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面