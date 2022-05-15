李安「啟蒙地」廣告超時、預告片分級不當！　法官仍幫老戲院說話

▲台南全美戲院因在放映電影前多播50秒廣告，以及在播放「保護級」電影前播放「輔導級」預告片，遭台南地院處12萬罰鍰。（圖／記者周姈姈攝）

記者郭玗潔／台南報導

台南全美戲院因被譽為李安電影夢的「啟蒙地」，又有藝術家顏振發的手繪電影看板而聞名。108年全美戲院因在放映「保護級」電影前，播放「輔導12」的預告片，及播放超過9分鐘的廣告片和預告片，違反電影法，被台南地院判處12萬罰鍰。不過法官仍為老戲院說話，認為用相同法規規範院線影院與二輪影院，侵害映演業自由市場競爭機制，建議業者可以提出憲法訴訟。

全美戲院在1950年時落成，1971年首度改成二輪片經營模式，一張電影票可看2片，且不清場。因價格相當便宜，李安高中時期經常到全美看電影，是他電影夢的啟蒙地點；此外，全美戲院也以使用藝術家顏振發的手繪電影看板，成為台南觀光勝地。儘管全美戲院擁有相當知名度，仍經營困難，在疫情期間曾因沒客人而暫停營業。

判決書指出，稽查人員於108年11月22日到全美戲院檢查，發現全美放映6歲可觀看的「保護級」電影前，播放12歲以下不可觀看「輔導12」的預告片，違反電影片與其廣告片審議分級處理及廣告宣傳品使用辦法；另外，依照電影法規定，預告片和廣告片合計時間需在9分鐘內，全美則在電影前，播放了合計9分50秒的廣告片和預告片。

業者主張，該違規預告片「好小男孩」雖是「輔導12」，「好小男孩」電影本身卻是保護級，同一部電影片本片與預告片審議分級不同，造成業者認知上之謬誤；且稽查人員的採證影像並未錄到播映電影正片，無法證明該預告片影像是當日電影前播放的廣告片，也無法證明稽查人員的採證儀器，是否與電影廣告片播放速度一致。

經台南地院審理，認為稽查人員雖未錄到正片影像，但能確認稽查電影場次，且由電影院現場負責人在稽查紀錄表上簽名。電影預告片與電影正片分屬不同著作物，基於不同行銷目的，並無審議級別應該相同的道理，如果業者有所疑義，應提出異議或申請複審，而非因主觀自行認定，違反相關法令規定，判處業者敗訴，就2項違規處12萬元罰鍰。

不過，法官也罕見替敗訴業者說話，認為院線電影院與二輪電影院的消費群眾、預期銷售額和門票皆有差異，難以適用相同營業規範。映演業者如何安排映演期間，涉及其獲利手段，會實質影響業者的生存與營業權，沒有理由強制映演業就全部映演期間，做相同的安排和限制，侵害了映演業的自主商業決策與自由市場競爭機制，建議業者可以提出憲法訴訟。