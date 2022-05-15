起跑鞋子掉了！女童不放棄逆襲奪冠太驚人　超神片吸近千萬觀看

▲女童堅持繼續衝刺不放棄，逆襲奪冠。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美國內布拉斯加州一名7歲女童5月7日參加200公尺賽跑，沒想到起跑那瞬間鞋子卻掉落，只好折返把鞋子穿上，但她並未放棄比賽，努力向前衝刺，追過一個個跑者，最終逆襲奪下冠軍。這段影片引發高度關注，如今觀看次數早已衝破970萬人次。

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This is simply amazing..Terence Crawford’s baby girl loses her shoe then does the unimaginable..Wait til the end..@terencecrawford #TerenceCrawford #Boxing pic.twitter.com/p9w4sZsNr4 — AccordingToBoxing (@AccordingBoxing) May 9, 2022

紐約郵報報導，7歲女童塔拉雅·克勞福德（Talaya Crawford）7日參加200公尺賽跑比賽，與其他選手們一同站在跑道上，等待比賽開始。聽到起跑槍聲的那瞬間，她毫不猶豫向前跑，但也意識到腳上的鞋子掉落，只好返回起點把鞋子穿好。

不過這也讓塔拉雅·克勞福德遠遠落後其他選手們，但她並未因此放棄，選擇堅持比賽，全力衝刺。而她的努力也讓眾人感到興奮，因為她接下來追過一個個跑者，並在比賽後半段一路領先，成功逆襲奪冠。

整個過程被她的拳擊選手爸爸特倫斯·克勞福德（Terence“Bud”Crawford）拍攝下來，並於隔日上傳到IG，吸引許多人關注。隨後影片也被轉發至推特，迄今觀看次數突破970萬人次。

許多網友提到，「從來沒見過有人可以在200公尺賽跑中回去穿鞋，然後還能以這麼多的優勢獲勝」、「我和老婆把影片連續看了3遍，很佩服她沒有因此沮喪棄賽……不但堅持到底還領先，我們都應該要有她的決心勇氣」。

塔拉雅·克勞福德的田徑教練保羅（Shunta Paul）則表示，孩子事後已經承諾，在今後每一場比賽開始前都要把鞋帶繫緊，但她也教會大家重要的一課，那就是永遠不要放棄。