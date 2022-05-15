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烏克蘭重奪哈爾科夫！戰爭邁入新階段　俄軍炮火猛攻頓內茨克

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國智庫分析指出，烏軍似乎已經在哈爾科夫戰役中獲勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭軍方14日表示，俄羅斯軍隊正在從東部第二大城哈爾科夫撤離，美國智庫分析指出，烏軍似乎已經在哈爾科夫戰役中獲勝。烏克蘭國防部長則說，現在戰爭已經進入新的長期階段。

根據《美聯社》報導，烏克蘭軍方表示，俄羅斯軍隊正在從哈爾科夫（Kharkiv）撤退，專注於守衛補給線，同時在東部頓內茨克地區發射迫擊炮和空襲，以消耗烏克蘭軍隊的力量並摧毀防禦工程。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，「現在戰爭已經進入新的長期階段。」

華盛頓智庫「戰爭研究所」分析指出，烏克蘭似乎已經在哈爾科夫戰役中獲勝，「烏克蘭軍隊阻止了俄軍包圍，更不用說佔領哈爾科夫了，烏軍已經把俄軍從城市周圍驅趕出去，就像他們對基輔周圍俄軍所做的那樣。」哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Sinegubov）表示，過去24小時內，當地都沒有遭到炮擊，烏軍同時在距離哈爾科夫以南125公里的伊久姆市（Izyum）發動反攻。

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭第二大城哈爾科夫。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯總統普丁自2月24日對烏克蘭發動「特別軍事行動」後，在無法成功佔領首都基輔的狀況下，開始將注意力轉到東部頓巴斯地區；自2014年以來，烏克蘭一直在這個工業地區和親俄的分裂主義份子作戰。

俄軍進攻目的是包圍部署在烏東地區經驗最豐富、裝備最精良的烏軍，並奪取仍在烏克蘭控制下的頓巴斯部分地區，但目前仍無重大突破，雙方在佔領方面各有斬獲。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭軍隊在過去一天內收復6個東部地區的據點，「頓巴斯的局勢依舊非常困難，俄軍仍試圖取得某種成多勝例。」

美國參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）率領的代表團14日在基輔會見了澤倫斯基。儘管共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）才擋下了參院一項400億美元對烏克蘭的額外撥款，麥康諾仍在聲明中表示，「美國將繼續堅定支持烏克蘭，直到贏得這場戰爭。」

 

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