租瑪莎拉蒂狂毀300年古蹟！　他把跑車開上羅馬「西班牙階梯」被捕

▲ 男子開著瑪莎拉蒂從階梯最上方往下開。（圖／Polizia Roma Capitale）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利首都羅馬發生一起離譜事件，一名男子深夜開著一輛租來的瑪莎拉蒂跑車，竟在擁有300年歷史的「西班牙階梯」（Spanish Steps）上行駛，造成階梯損毀、大理石碎裂，被控嚴重破壞文化遺產及古蹟，在機場落網。

CNN報導，羅馬警方14日說明，一輛瑪莎拉蒂跑車10日深夜至11日凌晨開過位於西班牙階梯頂點的山上天主聖三堂（Trinità dei Monti）步行區後，沿著階梯向下行駛，途中一度下車查看跑車受損狀況，接著重新上車駛離。

▲ 男子開瑪莎拉蒂駛離現場。（圖／Polizia Roma Capitale）

羅馬文化遺產保護機構指出，這起事件造成西班牙階梯2段台階受損，斜坡上也發現許多大理石碎屑和刮痕，還需要進一步工作來修復這座有300年歷史的古蹟。

警方透過監視器畫面，循線找到這名沙烏地阿拉伯籍的37歲駕駛身份，聯絡租車公司，最後在米蘭馬爾彭薩機場將他逮捕，他目前被控嚴重破壞文化遺產及古蹟。

西班牙階梯建於18世紀，現已成為羅馬最著名的地標之一。1953年的經典電影《羅馬假期》中，奧黛莉赫本飾演的女主角曾在階梯上吃冰淇淋，作家史考特．費茲傑羅的《夜色溫柔》及歌手巴布．狄倫的創作《When I Paint My Masterpiece》也曾提到西班牙階梯。

在珠寶公司寶格麗（Bulgari）贊助下，西班牙階梯2015年展開為期2年的重大修復工程，耗資150萬歐元（約新台幣4653萬元）。

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