美國共存新日常！感染激增「仍不強制戴口罩」　醫曝1數據是關鍵

▲美國華府、馬里蘭州及維吉尼亞州再度出現感染激增。圖為紐約街景。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國華府、馬里蘭州及維吉尼亞州再度感染激增，與3月底相比，本周每日新增病例至少翻漲4倍，但當局不再實施防疫新規，而是堅持「建議」戴口罩與接種疫苗，成為病毒共存新日常。馬里蘭州大學公衛學院院長盧許尼克（Boris Lushniak）認為，除非住院率急遽增加，否則新干預措施並非必要，「現在正在過渡期，我們做的事情是正確的。」

約翰霍普金斯大學資深科學家托納（Eric Toner）說，「看起來，各地政府官員已經完全放棄透過公衛干預減緩疫情傳播了。」專家也指出，隨著公家公衛部門減少通報新冠數據的頻率，在家檢測也越來越普遍，如何呈現真實疫情數據，變得越來越具挑戰性。

▲多國疫情進入「與病毒共存」新階段。（圖／路透）



華府13日表示，居民不需要戴口罩，因為該市病毒傳播率比疾病管制與預防中心（CDC）的標準值更低。在馬里蘭州，疫情最嚴峻的巴爾的摩（Baltimore City）及喬治王子郡（Prince George' s County）僅呼籲室內戴口罩，沒有發布強制規定。亞歷山德拉市市長威爾森（Justin Wilson）表示，「大家都期待我們像2020或2021年那樣應對，但這已經不一定合適了。」他也指出，該市接種率高，因此沒有計畫實施口罩建議。

《華盛頓郵報》報導，政府試圖在「保護脆弱族群」及「過渡至疫情新階段」之間取得平衡，在很大程度上，居民只能自行評估個人風險及預防措施，包括戴口罩及檢測。馬里蘭州蒙哥馬利郡官員11日坦言，這波感染「持續時間比預期更長」，一部分是因為人們面對疫情風險的行為及認知發生變化，官員斯托達特（Earl Stoddard）說，「關於風險評估及風險權衡，不同的人會做出不同判斷。」