83歲變態老翁「性侵12歲女童」！家中暗藏威而鋼　曾是國小導護志工

▲83歲老翁強擄鄰居13歲女童至家中性侵得逞。（示意圖，非當事者／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名居住在京畿道北部的高齡83歲變態老翁，上個月27日涉嫌性侵上學途中的12歲國小女童，女童父母得知後旋即報案，警方前往老翁家中立刻將之逮捕，過程中在老翁家中搜到威而鋼等藥物，疑似為計劃型犯罪。老翁過去曾擔任導護志工，且有多起性侵女童的前科。

根據韓媒《News1》、《首爾新聞》，該名高齡83歲的變態老翁與妻子同住在京畿道北部，今年4月27日在社區大樓公園附近，恰巧與一名年僅12歲的國小女童對到眼，於是他將看上眼的女童強行擄至自家中性侵、猥褻得逞。

女童父母在老翁犯案第一天，便立即向警方報案。警方獲報後立刻前往老翁住處逮人，同時在老翁住處內搜到威而鋼等陽痿治療藥物。老翁向警方辯稱，「我寂寞難耐啊！」

負責該起案件的京畿北部警察廳於本月13日將老翁移送給檢方偵辦。

調查後發現，過去曾擔任國小導護志工等公務員的老翁，常假借職務之便，於2017、2018年分別強行猥褻未滿13歲的女童，是性犯罪的慣犯。不過每當老翁東窗事發，國小校長、校監（副校長）便會向法院遞出請願書，盼法官能從輕量刑，因此即便老翁不斷猥褻女童，還是能獲得法官輕判，如緩刑、處以罰金等。

2018年時，法官甚至曾表示，「難以判定老翁在性暴力犯罪上具有再犯的危險性」，免除了將老翁個人資訊情報對外公開的懲處項目。

報導指出，該名被害女童事後相當懼怕到學校上課，光是在路上看到陌生的老爺爺便心生恐懼。

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