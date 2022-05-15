研究：空氣污染導致確診機率提高　接觸PM2.5增6.8％

▲空氣污染可能也會導致染疫機率提高。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

過去研究表明，未接種疫苗、高齡、肥胖或免疫功能低下都可能增加確診新冠肺炎的風險，而瑞典一項最新研究指出，空氣污染可能也會導致染疫機率提高，若是暴露在PM2.5懸浮微粒之下，染疫機率增加了6.8％。

瑞典卡羅琳學院（Karolinska Institutet）研究團隊一項針對空氣污染影響新冠肺炎感染機率的研究中，針對425名在2020年5月到2021年3月間確診的病患進行調查，這些受試者的平均年齡為26歲，結果發現這些年輕人確診風險確實和暴露於空氣污染中有關。

團隊針對受試者在檢測陽性前兩天接觸到的PM10懸浮微粒、PM2.5細懸浮微粒、氮氧化物及黑炭進行調查，結果發現受試者接觸過PM10懸浮微粒的染疫機率增加6.9％、PM2.5細懸浮微粒增加6.8％，接觸黑炭則增加5.8％，和氮氧化物則沒有任何關聯，也不受性別、吸菸、過重或氣喘病史影響。

研究員艾里克（Erik Melén）表示，這項研究能提高人們對空氣污染的意識，「實際上這種暴露不論年齡，對每個人都是有害的。」研究第一作者于哲斌（Zhebin Yu，音譯）指出，這項研究是針對最早期未接種新冠疫苗的人，此結果可能不適用於近期的變異株或是接種過疫苗的民眾。

約翰霍普金斯大學醫學副教授麥科馬克（Meredith McCormack）表示，暴露在污染物中與發炎反應及身體氧化刺激失衡有關，這兩種情況都可能增加病毒感染機率，另一種理論則指出，呼吸被污染的空氣有助於病毒深入人體或細胞，污染也會削弱免疫反應，「因此在空氣品質差的日子裡，人們更應該要保護自己。」

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