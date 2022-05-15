人妻激戰嗨翻！換姿勢驚見「飯店員工在旁爽看」　肉體交纏全被拍

▲英國一對夫妻前往西班牙馬略卡島（Majorca）度假，宣稱被飯店員工偷窺及偷拍性愛過程。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

英國一對夫妻前往西班牙馬略卡島（Majorca）度假，並且入住HSM桑達洛海灘飯店（HSM Sándalo Beach Hotel），準備展開11天假期與馬拉松式性愛。妻子阿比蓋爾（Abigail Higson）與老公激情到一半，更換姿勢時才發現，竟有一名飯店員工在偷看及拍攝性行為過程。

《每日郵報》報導，阿比蓋爾表示，「我看見他就大聲尖叫，我嚇壞了。他把手機拿出來，看起來就像是在拍我們。我把他推出房間，並且對他喊道『你在幹什麼？你這個變態！』」

阿比蓋爾說，她與老公烏薩瑪（Usama Qazi）把孩子託付給親戚照顧，就是為了遠離工作及家庭重擔、好好放鬆，未料遇上恐怖經歷，「但這不會毀掉我們的性生活。我們正在進行馬拉松式性愛。」夫妻倆已經搬至另一間飯店，並且強調現在做愛時都會把門堵好。

不過，飯店負責人馬特梅爾斯（Bernat Matemales）表示，「我們試圖控制2名喝醉的客人引發的問題。」他們指出，客戶的指控不是真的，而且夫妻倆不僅喝醉，甚至引發嚴重噪音問題，迫使工作人員報警。