雙胞胎姊剖腹　妹心電感應「羊水提早10天破」！同天同醫院產子

▲吉兒與艾琳在同一天各自產下一名男嬰。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

美國加州一對30歲的同卵雙胞胎姊妹同時懷孕，兩人不但懷得都是兒子，甚至連預產期也只差了10天。姐姐吉兒5日按照原定計畫剖腹生產，沒想到妹妹艾琳就如同心電感應一般，竟然在同一天羊水也破了，並在吉兒生產的5個小時後，在同一間醫院順利生下兒子。最令她們驚訝的是，這對同天出生的表兄弟甚至連身高體重都一模一樣。

根據《每日郵報》報導，來自加州的吉兒（Jill Justiniani）與艾琳（Erin Cheplak）是一對同卵雙胞胎，30歲的兩人同時迎來人生的新階段。姊姊吉兒5日晚上6時39分在阿納海姆的凱薩永久醫院剖腹產下兒子奧利弗，而她的妹妹艾琳雖然預產期在15日，但是卻在姊姊生產當天，突然開始宮縮，並且羊水破掉。

艾琳說，「這實在太讓人驚訝，這麼巧的事竟然發生在我們身上。我當下就打給我的丈夫札克，告訴他羊水破了，讓他趕快下班回家，帶我去生孩子。」同天晚上11時31分，艾琳順利產下一名男嬰，並取名為賽拉斯。

▲兩人先後在同一間醫院生下兒子。（圖／推特）



令兩姊妹驚訝的是，奧利弗與賽拉斯不但在同一天出生於同一間醫院，兩人出生時的體重竟然都是7.3磅（約3311公克），身高皆為50.8公分。

兩姊妹表示，兩人本來就計畫要同時懷孕，好讓孩子可以一起長大，但沒想到孩子們竟然真的選在同一天到同一間醫院「報到」。事實上，兩人為了要讓孩子可以一同度過童年時光，才會一起搬到加州。吉兒說，「這對我們的兒子而言將會是一件非常特別的事，他們會有一種親密的感覺，就像我和妹妹一樣互相依賴。」

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