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烏克蘭在歐洲歌唱大賽奪冠！　澤倫斯基感動：下屆由馬力波舉辦

▲▼烏克蘭「卡盧什樂團」在歐洲歌唱大賽贏得冠軍。（圖／路透社）

▲烏克蘭「卡盧什樂團」在歐洲歌唱大賽贏得冠軍。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭已超過2個月，不過音樂始終能撫慰人心，烏克蘭民謠饒舌團體「卡盧什樂團」（Kalush Orchestra）憑藉《絲蒂芬妮亞》（Stefania）一曲，擊敗來自英國的山姆瑞德（Sam Ryder）奪冠，該首歌曲以烏克蘭語演唱，這讓烏克蘭總統澤倫斯基驕傲表示，下屆歐洲歌唱大賽將在烏克蘭馬力波舉辦。

根據《紐約郵報》、《都市報》，來自烏克蘭的卡盧什樂團是一隻混合民謠風的說唱樂隊，當地時間14日參加由義大利杜林舉辦的歐洲歌唱大賽冠軍決賽，最後以「絲蒂芬妮亞」拿下631分，擊敗英國人引以為傲的山姆瑞德而拿下冠軍，山姆瑞德在該場決賽中奪得466分，居亞軍寶座。

「絲蒂芬妮亞」為向主唱普舒克（Oleh Psiuk）的母親致敬的歌曲，是對懷念母親的頌歌，描述他們對母親的美好回憶，講述演唱者體認到母親已經衰老不少、進而喚起一段懷舊的過去，同時該首歌曲也描述母親含辛茹苦養育子女的艱辛，每首說唱詩結尾都有「搖籃曲」。

▼卡盧什樂團演唱《絲蒂芬妮亞》

《絲蒂芬妮亞》一曲讓全球的觀眾潸然淚下。在表演結束後，普舒克在台上大聲疾呼，「請救救我們烏克蘭、救救馬利波、救救亞述鋼鐵廠！」

先前，澤倫斯基也曾在比賽前為卡盧什樂團拉票，盼爭取歐洲各國將票投給來自烏克蘭的樂團，「我們支持烏克蘭、支持我們的同胞！」

隨著比賽如火如荼進行，澤倫斯基也曾透過Instagram、Telegram等社群軟體發文表示，「很快地，在歐洲歌唱大賽決賽中，整座大陸與全世界都將會聽到我們的母語。」

在卡盧什樂團獲得冠軍後，澤倫斯基表示，「很高興烏克蘭的勇氣能給全世界留下深刻印象，在俄羅斯入侵期間，烏克蘭的音樂『征服了歐洲』。我們將盡一切努力，讓歐洲歌唱大賽參賽者和嘉賓們收到來自烏克蘭馬力波的邀請，這座自由、和平、獲得重建的城市。願榮耀歸烏克蘭。」

據悉，烏克蘭擁有歐洲歌唱大賽下一屆主辦權。

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