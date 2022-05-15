北韓日增30萬例準確診！「不知新冠治療法」釀42死　破82萬人發燒

▲北韓坦承爆發新冠疫情，但至今仍以「發燒者」稱呼疑似感染案例。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓正式承認國內爆發新冠疫情，並於12日展開封鎖措施，要求民眾待在家中。根據最新統計數據，北韓14日單日新增「發燒者」就高達30萬名，累計82萬名發燒、42人死亡。值得注意的是，由於當地沒有PCR檢測或是快篩機制，因此至今仍然無法確定實際確診人數，更無法準確估算疫情規模，甚至連官媒都坦言，由於不知道治療方法，因此死亡率增高。

根據《韓聯社》報導，北韓12日先是緊急實施全國性的封鎖政策，隨後坦言國內爆發新冠疫情。根據《朝中社》報導的最新數據，14日新增30萬名「發燒者」、15人死亡，而北韓目前累計發燒人數超過82萬620人，其中已有49萬6030人康復，32萬4550人正在接受治療，不過有42人因為治療不及因此病逝。

▲北韓12日緊急宣布實行全國封鎖。（圖／路透社）



此外，北韓官方媒體在報導相關疫情時皆使用「發燒者」一詞，而非「確診者」，疑似是因為沒有PCR檢測與快篩機制，因此根本無法掌握確切的疫情規模。

《朝中社》在報導中寫道，「由於大眾對於目前迅速蔓延的新變異株Omicron不夠了解，且不清楚具體治療方法，並且沒有及時服用藥物，導致出現較高的死亡比例。」

報導中也提到日前的全國緊急封鎖並稱，「全國的所有道、市、郡自12日上午開始已經完全封鎖，而各事業單位、生產單位以及居住單位不僅實施封鎖，也針對所有居民進行疾病檢查，截至目前為止已經有超過134萬9000人接受疾病檢查或治療。」

北韓也緊急向各地的醫療預防單位補給相關藥品，並加強向民眾宣導防疫觀念，同時持續以隔離、封鎖等措施，抑制疫情擴大。

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