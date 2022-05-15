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靠蛋撻也救不了！肯德基跌落神壇　網曝「1致命傷」：不會去第2次

▲▼肯德基新品「檸檬蛋塔、蜂蜜醬脆雞」。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基蛋塔一直都是店內超人氣熱賣品項。（圖／記者林育綾攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣連鎖速食店林立，不論麥當勞、肯德基或摩斯漢堡等都各有擁護者，就有網友指出，以前小時候在街上還可以看到肯德基的身影，但是近幾年感覺店面越來越少，廣告也越來越少，似乎已經消失了，反反而是麥當勞仍屹立不搖，「沒人發現肯德基已被麥當勞甩開好幾條街？」貼文一出引起討論。

原PO在PTT發文，小時候，速食店第一名是麥當勞，第二名是肯德基，但現在長大後，第一名一樣是麥當勞，「原本第二名的肯德基，卻突然像消失了一樣」，不僅廣告越來越少，店面也越變越少，「現在問肯德基最新產品是什麼，竟然想都想不出來」。

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貼文一出，不少肯德基的鐵粉在底下留言，「肯德基是蛋撻店不是速食店」、「我都吃肯德基啦，麥當勞就是太鹹」、「賣薯條的和賣蛋塔的怎麼會放在一起比」、「炸雞屌打麥當勞，還是有市場」、「剛吃桶餐，覺得炸地好的話還是比台麥好吃耶，尤其蛋撻無法超越」、「紙包雞讚讚」、「肯德基炸雞現炸的話很好吃，但很少遇到」。

其中，多數網友指出，肯德基的結帳、出餐速度是致命傷，「肯德基的出餐速度買過一次就不想再去」、「點餐出餐速度嚇死人,不是很想去」、「肯德基東西好吃、結帳有問題」、「KFC那種結帳流程是誰發明的」、「肯德基動線超亂，要結帳就等超久，東西也都是在保溫箱不是現做的，出餐速度慢的離譜」、「被戲稱蛋撻店就算了，還變慢食店」。

▼網友抱怨，肯德基速度很慢。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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