戰爭新階段！烏克蘭「徵召百萬大軍」反攻　要徹底擊潰俄羅斯

▲ 列茲尼科夫在臉書發文表示，將動員百萬大軍反攻。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯未能在烏克蘭戰事中迅速取勝，烏克蘭13日更宣稱，已從俄軍手中奪回上千個被佔據的定居點。先前傳出俄軍9日「勝利日」恐有大動作，戰情卻沒有太大轉變，烏克蘭國防部長列茲尼科夫對此指出，戰爭已經進入新階段，號召動員百萬大軍，為的就是徹底擊潰俄軍，取得勝利。

根據《衛報》，列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）13日在臉書發文說明，俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭，原先計劃讓烏克蘭在幾天內投降，但烏軍擊退入侵者，破壞俄方計畫，接著9日勝利日到來，在基輔附近戰役中吞敗的俄軍無法實現任何戰略目標，因此改變戰術，鎖定烏克蘭東南部，但由於士兵的努力、人民的團結及國際社會的支持，烏克蘭還在奮戰。

列茲尼科夫指出，俄國未能透過軍事干預摧毀烏克蘭，也未能建立魁儡政權，遭受戰略失敗，被迫將目標縮小到作戰及戰術層面，「有鑑於此，我們正進入戰爭新的長期階段。為贏得勝利，我們必須仔細規劃資源，避免失誤，發揮我們的力量，最終達到使敵人崩潰。」

他說明，烏克蘭的目標是在國際公認的邊界內恢復主權及領土完整，目前正專注於為將對抗敵人的百萬大軍提供糧食。但他也警告，「更困難的幾周還在後頭」，呼籲大眾在這段艱難的時期要團結，保有凝聚力、意志力和耐心。

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