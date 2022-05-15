居家快篩3大問題曝光！專家憂：疫情掌握失準　美恐正處於高峰期

▲美國快篩陽性沒有官方回報機制，導致整體國內確診數字失準。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府從今年初開始，免費提供家庭新冠肺炎快篩試劑後，PCR檢測排隊人數也逐漸變少，在民眾覺得方便的同時，弊端也開始浮現。專家指出，由於快篩陽性沒有官方回報機制，導致整體國內確診數字失準，可能會讓當局無法掌握實際狀況，「美國或許正在疫情大幅上升的階段。」

官方確診數失準 難以掌握實際疫情

根據財經網站《MarketWatch》報導，拜登政府年初開始向家戶提供免費快篩試劑，在家中快篩已經成為美國民眾的日常，PCR檢測隊伍不再大排長龍，但公衛專家卻看出潛在問題。根據統計，目前平均每2個PCR陽性的人身邊，就有5個快篩陽性的人未回報。

快篩陽性回報網站「Outbreak Near Me」透過收集個人自願提供的資訊，在地圖上識別新冠肺炎熱點，網站計畫負責人、波士頓兒童醫院流行病專家布朗斯坦（John Brownstein）說，「這幾週發生了轉變，在家檢測陽性的人，比其他任何檢測加起來的還要多。」

▲在家中快篩已經成為美國民眾的日常，PCR檢測隊伍不再大排長龍。（圖／路透）



快篩對民眾固然方便，但卻沒有向地方或州政府回報的機制，因此快篩陽性的數據通常不會含在官方統計中，而官方統計的主要作用在於計算陽性率，並可作為社區病毒數量的指標。布朗斯坦說表示，快篩使用數量越多，就越會造成公衛體系應對實際狀況時所形成的差距。

《紐約時報》統計，由於Omicron變異株BA.2和BA.2.12.1快速傳染，美國新增確診數在過去一個約增加了近一倍，在11日新增16.1萬例，成為過去三個月來單日最高人數，過去兩週住院率也增加了20％。

前哈佛大學流行病學家米納（Michael Mina）指出，「美國可能正處於一場大規模的疫情浪潮中，除了Omicron病毒爆發的高峰期以外，我們現在看到的發病率比大流行期間任何時刻都還要高。」

▲美國新冠快篩試劑套件。（圖／達志影像／美聯社）



民眾快篩陽性疏於就醫 恐延誤治療

米納過去一直支持在家進行檢測，但如今他也發現了關鍵問題，除了這些數字無法納入官方統計以外，在家快篩陽性的人無法得知下一步該做些什麼，通常都要等到症狀嚴重需住院才會就醫，或是錯過了服用抗病毒藥物的最佳時機。

此外，美國社會對新冠疫情的態度也逐漸變化，政府從3月開始停止為沒有醫療保險的人支付PCR檢測費用，導致未保險民眾的檢測數大幅下降。《華盛頓郵報》更指出，許多州政府也未按時向聯邦政府回報數據，例如華盛頓特區已經兩週沒有回報相關數據，佛州也改成每兩週回報一次，加上各州鬆綁口罩禁令，民眾開始防疫疲勞，人們不再擔心輕症，也不在乎是否接種疫苗。

實驗室辨識「變異株」能力降低

布朗斯坦強調，還有另一個大問題就是，實驗室依靠PCR進行病毒基因定序，這也是識別變種病毒的方法，「現在我們在觀察變種病毒的能力上出現了差距。」

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