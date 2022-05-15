　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄指控西方發動全面混合戰　將拉攏中印抵擋制裁

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）

文／中央社倫敦14日綜合外電報導

俄羅斯侵略烏克蘭進入第80天，俄國外長拉夫羅夫14日指出，西方已對俄國發動「全面混合戰」，但它將會藉由與中國、印度等國家深化夥伴關係來抵檔西方制裁。

路透社報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指出，西方各國已對俄國發動「全面混合戰」（total hybrid war），且非常難預測這將會於何時結束，但全世界都將會嚐到戰爭帶來的後果。

拉夫羅夫說：「我們已經盡力避免直接衝突，但如今西方既然已發起挑戰，我們當然會面對。我們對制裁並不陌生，它們一直以來都以某種形式存在。」

西方陣營對俄羅斯頂尖企業、銀行和政治菁英等祭出制裁，懲罰俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭，造成成千上萬人喪命以及數以百萬計人流離失所，並擾亂能源市場以及加劇全球糧食危機，榖物、食用油和肥料等價格都大幅上漲。

拉夫羅夫表示，西方致力孤立俄羅斯，注定會失敗，並稱當前俄羅斯與中國的關係正處於歷來最佳，且莫斯科正與印度發展特殊戰略夥伴關係。

剛結束中東訪問行程返回的拉夫羅夫也指出，莫斯科與埃及、阿爾及利亞和波斯灣國家，以及與亞洲、非洲和拉丁美洲的關係也很重要。

►Panasonic無線手持吸塵器下殺8.1折！從此家裡超乾淨

ET快訊
露營地失蹤3年！日本女童尋獲　山區人骨DNA鑑定一致
郭董「家用唾液快篩機」價格曝光！口腔刮一刮　60分鐘能驗出P
快訊／7縣市大雨！今晚又一波水氣　明最冷探16℃
阿聯元首辭世！　新領導人穆罕默德獲選繼任元首
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國嬰兒奶粉缺貨危機　多重因素釀成完美風暴

俄指控西方發動全面混合戰　將拉攏中印抵擋制裁

紐約州水牛城超市槍擊至少10死！槍手是迷彩裝白人疑「全程直播」

露營地失蹤3年！日本女童小倉美咲尋獲　山區人骨DNA鑑定一致

與俄邊界接壤1300公里！芬蘭終於決定加入北約　居民鬆口氣：終於

WHO爆：今年分配「128萬劑AZ疫苗」給北韓　剛被金正恩拒絕

英國裁決：職場稱男性「禿頭」即構成性騷擾

烏軍情首長：普丁已罹癌病情嚴重　烏克蘭年底前戰勝俄國

G7：絕不承認俄國以武力改變的邊界

克里姆林宮：普丁認為芬蘭「結束軍事中立」是場錯誤

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

松山慈惠堂發免費快篩　買菜姨幸運領到：好喜歡

主刀醫師手術中突暈倒　休息後秒回歸敬業指導

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

陸男被路邊塑膠袋「討抱」　驚慌掙脫！阿姨淡定掃走

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

台灣相聲女神赴陸發展　姬天語到北京感覺回家了

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

美國嬰兒奶粉缺貨危機　多重因素釀成完美風暴

俄指控西方發動全面混合戰　將拉攏中印抵擋制裁

紐約州水牛城超市槍擊至少10死！槍手是迷彩裝白人疑「全程直播」

露營地失蹤3年！日本女童小倉美咲尋獲　山區人骨DNA鑑定一致

與俄邊界接壤1300公里！芬蘭終於決定加入北約　居民鬆口氣：終於

WHO爆：今年分配「128萬劑AZ疫苗」給北韓　剛被金正恩拒絕

英國裁決：職場稱男性「禿頭」即構成性騷擾

烏軍情首長：普丁已罹癌病情嚴重　烏克蘭年底前戰勝俄國

G7：絕不承認俄國以武力改變的邊界

克里姆林宮：普丁認為芬蘭「結束軍事中立」是場錯誤

下周面臨單日+10萬例　台大醫見2障礙憂「估太少」：自我蓋牌

孫芸芸誇女兒眼睛很漂亮！和老公恢復二人世界　喜喊：像回到談戀愛期

《超偶9》冠軍聲帶受損「無法根治」！揭密3年辛酸職災…藏復發風險

快訊／7縣市大雨！今晚又一波水氣　明最冷探16℃

美國嬰兒奶粉缺貨危機　多重因素釀成完美風暴

《從地心竄出》佛瑞德華德逝世　享壽79歲…大愛遺願曝光

俄指控西方發動全面混合戰　將拉攏中印抵擋制裁

人妻抓小三竟逮到小四！渣夫辯「中邪才偷吃」　下場慘了

點名2類人快篩陽免PCR「自主管理」　黃珊珊揭另類台灣奇蹟

韓星搜包「愛用保養品」公開！韓孝周、趙怡賢都有這支潤唇膏

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

國際熱門新聞

日女童失蹤3年　山區人骨DNA一致

水牛城超市槍擊10死！目擊者：白人穿迷彩裝行凶

烏軍情首長：普丁已罹癌病情嚴重

研究證實「孩子打電玩」會變聰明

陳建仁：封城控制疫情是不可能任務

WHO爆：金正恩剛拒絕「128萬劑AZ疫苗」

芬蘭決定加入北約　邊境民鬆一口氣

阿聯新領導人　穆罕默德獲選元首

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

英國裁決：稱男性禿頭算性騷擾

普丁：芬蘭結束軍事中立是「錯誤」

爸從25公尺懸崖跳水　竟撞石壁在兒面前慘死

變異株BA.4、BA.5　夏天恐在歐掀疫情高峰

G7：絕不承認俄國武力改變的邊界

更多熱門

相關新聞

俄議員：核彈打到英國只要200秒、芬蘭10秒

俄議員：核彈打到英國只要200秒、芬蘭10秒

俄羅斯總統普丁的親信、國會議員朱拉夫列夫（Aleksey Zhuravlyov）在接受電視台訪問時提到，可攜核彈頭的「撒旦2」（Satan-2）飛彈從俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）打到英國只需200秒、「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈只要10秒就打到芬蘭。

烏軍搬陣亡俄軍存冷凍櫃　待返故土

烏軍搬陣亡俄軍存冷凍櫃　待返故土

烏軍情首長：普丁已罹癌病情嚴重

烏軍情首長：普丁已罹癌病情嚴重

G7：絕不承認俄國武力改變的邊界

G7：絕不承認俄國武力改變的邊界

普丁：芬蘭結束軍事中立是「錯誤」

普丁：芬蘭結束軍事中立是「錯誤」

關鍵字：

俄烏烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

林可彤讓兒旁觀生產過程　被批動怒

反骨正妹臭臉風波　Joeman有道歉

李蒨蓉賣愛馬仕籌錢　得罪貴婦閨蜜

日女童失蹤3年　山區人骨DNA一致

確診喉痛爆！醫推5種「靠自己療法」

他私吞149萬鉅款　逃25年獲免訴

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

炎亞綸爆退出《營業中》群組！

確診嘸藥？醫揭一款藥能減4成死亡率

台積電無力！神人估合理價450元

「1家電」佔位難搬！過來人卻大推

朴子水牛點頭如感謝　老農淚別

高嘉瑜批保單之亂：禍首是金管會

對待感情最專一的3大星座

反悔妻拍片！男歌手：妳有呻吟？

更多

最夯影音

更多
1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ
陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

松山慈惠堂發免費快篩　買菜姨幸運領到：好喜歡

松山慈惠堂發免費快篩　買菜姨幸運領到：好喜歡

主刀醫師手術中突暈倒　休息後秒回歸敬業指導

主刀醫師手術中突暈倒　休息後秒回歸敬業指導

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面