瘋電影／音速小子2　英雄不只能照顧自己還要保護他人

文／賴賴

瘋言瘋語：

金凱瑞這個世紀，已經無人能出其右，這種誇張的演技可以這麼自然只有他了，像是真人卡通的自然，金凱瑞和強尼戴普的誇張自然，都是爐火純青無人能取代的地位，就光這點來看這部片就已經很滿足了，再加上電腦動畫合成，真的很好看。

不論是視覺，或是屬於中小學年齡的劇本劇情，緊湊的節奏和趣味橫生的人類橋段，許多點出當人性被成人世界所汙濁後，純真的人性在外星小子身上卻倍感價值，而英雄的定義純正且富教育內涵，好看。

片 名：音速小子2

英文片名：Sonic the Hedgehog 2

類 型：動作、冒險、喜劇

上映日期：2022-04-01

片 長：02時02分

導 演： 傑夫富勒(Jeff Fowler)

演 員： 班許瓦茲(Ben Schwartz) 、 伊卓瑞斯艾巴(Idris Elba) 、 金凱瑞(Jim Carrey) 、 詹姆斯馬斯登(James Marsden)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：派拉蒙



劇情大綱

全世界最受歡迎的藍色刺蝟又回來了，他在《音速小子2》一片中將有一場升級的精采冒險。音速小子索尼克在綠丘鎮安頓下來之後，他就急著要證明自己有能力成為一名真正的英雄。當蛋頭博士帶著全新的搭檔納克魯斯，又回來尋找一塊力量強大足以毀滅人類文明的翡翠的時候，他就面對了另一個嚴峻的考驗。

這次索尼克和他自己的跟班塔爾斯攜手合作，一起踏上一場環遊世界的冒險旅程，希望能在那塊翡翠落入壞人手中之前先找到它。《音速小子2》一片由《玩命關頭》及《死侍》系列電影幕後工作團隊精心打造，堅強的演員陣容包括再度回歸演出的詹姆斯馬斯登、為索尼克配音的班許瓦茲、蒂卡桑普特、娜塔莎羅斯威爾、亞當帕利以及金凱瑞，新加入的演員則是薛馬摩爾，以及為納克魯斯配音的伊卓瑞斯艾巴和為塔爾斯配音的柯琳歐尚納希。

▲金凱瑞的壞人就是有戲。

▲這是阿湯哥的表情吧。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI