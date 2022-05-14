與俄邊界接壤1300公里！芬蘭終於決定加入北約　居民鬆口氣：終於

▲芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto） 日前表示，他相信芬蘭最早可以在10月1日正式成為北約成員。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭戰火連天，在距離俄國僅有一湖之隔的芬蘭羅瓦涅米（Hiivaniemi），73歲的坎里奧（Martti Kailio）在家裡總把獵槍放在隨手可及之處。

他說：「我實在太憤怒了，即使我已不再是可以當兵的年紀，我還是會帶著上膛的槍率先志願走上戰場。」

對於許多居住在芬蘭東部邊境的居民而言，芬蘭可能加入北大西洋公約組織（NATO）令他們鬆了一口氣。

坎里奧說：「我們早就該加入（北約）了，現在沒理由再拖下去。」

▲芬蘭3月進行的防禦演習。（圖／路透）



芬蘭與俄羅斯接壤長達1300公里，過去一直避免加入軍事結盟組織。

然而在東邊強鄰2月入侵烏克蘭後，芬蘭政壇與公眾的意見已大幅改觀，轉向支持加入北約。芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）和總理馬林（Sanna Marin）12日發表聯合聲明，主張芬蘭必須「立即申請加入北約。」

對於部分芬蘭人而言，俄國入侵烏克蘭令他們回憶起1939年蘇聯紅軍入侵芬蘭的冬季戰爭（Winter War）慘痛經歷。

如同烏克蘭，當時人數居於弱勢的芬蘭軍隊發起頑強抵抗，造成蘇軍重大損失。儘管如此，戰爭依舊以芬蘭割地告終。

72歲的藍塔拉（Veli-Matti Rantala）家中農場位於Suokumaa，距離俄國邊界僅短短路程。他拿著一頂鏽跡斑駁的鋼盔，談起當年發生在四周森林裡的戰鬥。

他說：「我再也不會太過擔心局勢，因為現在我們要加入西方了，援助正在路上。」他認為，芬蘭加入北約「勢在必行」。

▲北約、瑞典和芬蘭旗幟。（圖／路透）



59歲的教師里基寧（Jaana Rikkinen）住在瓦伊尼卡拉（Vainikkala），距離俄國邊界僅數百公尺，從小聽著湖泊對岸俄國邊界衛隊的動靜長大。

里基寧的叔舅在當年戰爭中陣亡，她對於芬蘭現在決定加入北約同樣感到「鬆口氣」，儘管她先前對北約曾持懷疑態度。

她回憶道，即使戰爭已經結束，依舊時常有人非法越境，來到她家附近。

2001年，有一名俄國逃兵越境闖入她鄰居家，與警方駁火後自盡。

里基寧擔心，一旦俄國情勢惡化，恐怕會有更多人越界而來。

儘管這個地區曾有過這段歷史，當地居民日常生活其實與湖對岸的俄國人互動頻繁。藍塔拉說：「雖然大家總是害怕俄國人，但在這裡，我們每天都和俄國人有互動。」

他表示，住在邊境的芬蘭人對俄國很熟悉，也有很多朋友在那裡。

在烏克蘭戰爭爆發前，里基寧每週會越過邊境到俄國去採買，還會到聖彼得堡渡週末，對於俄國人也沒什麼壞印象。

然而，「現在我們對這些鄰居的信任感沒有了，邊界已經封閉，再去到那邊不知道會發生什麼事」。