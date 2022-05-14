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給普丁面子！　澤倫斯基：馬克宏曾勸烏克蘭棄守部分領土

▲▼澤倫斯基、馬克宏。（組圖／路透）

▲澤倫斯基（左）爆料，馬克宏（右）曾勸他放棄部分烏克蘭領土，讓普丁挽回一些面子。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基最近爆料，法國總統馬克宏曾在烏俄戰爭爆發後，勸他放棄部分領土，讓普丁挽回一些面子，來為烏克蘭換回和平。不過澤倫斯基認為，馬克宏試圖為俄羅斯尋找「台階」的努力是徒勞的，因為在俄羅斯意識到它必須停止戰爭前，烏克蘭並沒有結束戰爭的合理途徑。

據《烏克蘭新聲》報導，澤倫斯基在採訪中表示，「也許馬克宏對俄羅斯的了解比我多，我了解他想通過調節烏俄戰爭來達到某種目的，但他失敗了；這樣的失敗並不在於烏克蘭的立場，而是俄羅斯所導致的。」

澤倫斯基也提到，「世界領導人建議我在烏克蘭主權方面做出部分犧牲，好讓普丁保住面子，但這是不合適的。烏克蘭不准備通過割讓領土來拯救別人的東西。這完全不合理，也只是在浪費時間。」

他重申，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭的行動明顯可見，俄方並不在乎任何對他們有利的妥協，「馬克宏應該收起他的外交姿態，我當然很高興他最近再次當選總統，但歷史不會原諒逃避的行徑，如果你想要奪回你的東西，那你只有繼續往前走一個辦法。」

在烏俄爆發的前幾週，馬克宏多次與俄羅斯總統普丁通過電話，但對於調節烏俄戰爭未有太大幫助。法國總統府愛麗榭宮13日駁斥道，「總統從未要求澤倫斯基作出任何讓步，因為他的立場是讓烏克蘭人決定如何與俄羅斯談判。」

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