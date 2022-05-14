加拿大議員怒喊「台灣就是台灣！」　痛批衛生當局誤標中國的一省

記者羅翊宬／綜合報導

加拿大聯邦眾議員古柏（Michael Cooper）以友台形象著稱，先前曾在國會逐字拼音Taiwan，此後便因獲得「拼字哥」綽號而打開知名度。日前，古柏在加拿大聯邦眾議院質詢時向該國衛生部長杜可洛斯（Jean-Yves Duclos）憤怒表示，「台灣並不是屬於中國的一省，台灣就是台灣！」

綜合外媒報導，古柏日前在臉書上傳13日在加拿大聯邦眾議院院會質詢的一段影片，表示加拿大衛生研究院（CIHR）早在去年11月就錯將台灣誤標為「中國的一省」，當時他曾就此事致函衛生部，如今經過6個月，當局卻還是未改正錯誤，令他大為憤怒。

古柏以穩健的口吻怒駁道，「台灣不是中國的一省，台灣就是台灣！台灣是民主自由的、是有主權的。加拿大政府機構是時候體認到這一點。」他同時向杜可洛斯質詢，「為何經過6個月，這種錯誤標示還是依然存在？為何無法及時處理公然誤標台灣的情事？」

據悉，古柏曾於去年6月向加拿大國會提出《加台關係架構法》草案，在強化台灣、加拿大雙邊關係上提供法律架構。他曾透露，「台灣是加拿大的朋友、也是加拿大重要的貿易夥伴，我們分享著共同價值觀、且在民間聯繫上有強大的紐帶關係，若我們能建立正式關係，我認為這項立法提案是必需的，符合加拿大與台灣的根本利益。」

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