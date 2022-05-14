40歲地方媽媽硬上男童　棉被露餡！他13歲「遭天天性侵」崩潰

▲ 單身媽媽漢布利長期性虐一名男童。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國發生一起離譜事件，一名單身媽媽長期性虐待一名年僅13歲的男童，幾乎每天強迫他與自己發生關係，還逼他看自己的裸照，直到鄰居因為詭異聲響而起疑，發現男童身上被人「種草莓」，她的棉被上又驗出男童DNA，她的可怕行為才曝光，還辯稱這麼做是為證明男童不是同志。

《鏡報》報導，40歲單身媽媽漢布利（Lucy Hambley）和男童原先只是朋友，在男童向她坦承自己可能是同志後，她竟稱「我要證明你不是同志」，下秒就強吻對方，接著將他帶進臥房，脫光彼此的衣服後與他發生關係，完全無視他的反抗。

男童指控，漢布利逼他抽菸、喝酒，且從未避孕，2018年至2019年的9個月間幾乎每天遭到性虐，直到他射精為止。漢布利還將自己放上約會網站的裸照用手機傳給他，逼他看照片。

二人的關係令鄰居開始起疑，有天附近居民因音樂聲太大，早上9點前往查看，發現他們都穿著浴袍，且頸部有類似的吻痕，頓時察覺不對，撥打兒童專線。男童後來才向母親及社工坦白，漢布利對他做了「不好的事」。

警方獲報後帶走漢布利臥室裡的棉被送驗，果真驗出男童的DNA。漢布利起初對警方否認犯案，但後來在法庭上承認與兒童發生性行為等4項指控，12日被判7.5年有期徒刑，終身列為性犯罪者。

男童聲明指控，漢布利毀了他，對他造成的創傷永遠不會消失，讓他覺得自己沒用又愚蠢，在恐懼中活了整整5年。漢布利的律師則辯稱，漢布利對她的行為感到羞恥，但這是因為她孤單又不快樂，才會放任慾望凌駕於理智之上。法官則指責，漢布利與男童年齡差距很大，且不顧男童反抗與他性交，違背他的信任。

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