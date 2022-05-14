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研究證實「孩子愛打電玩」會變聰明　但滑社群、看電視對智力無益

▲▼打遊戲、打電動、打電玩、兒童。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許多兒童熱衷於電玩遊戲，不過近期一項研究發現，這可能有力於智力發展。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

隨著科技發展，許多未成年人比起戶外活動更熱衷上網，家長擔憂孩子長時間盯著螢幕看，會影響智力發展。然而，瑞典卡羅琳學院（Karolinska Institutet）研究發現，比一般人花更多時間「打電玩」的兒童，2年後的智商分數成長幅度竟超出平均值。相較之下，滑社交軟體、看電視則無助於智力發展。

根據英國《每日郵報》、美國新聞網站「科學日報」報導，這項研究涉及超過9000名9到10歲的美國兒童，首先進行了一系列心理測驗，以評估他們的一般認知能力（智力），並調查這些孩子花多少時間看電視、看影片、打電玩與使用網路社交媒體。兩年後，有5000多名兒童仍被追蹤調查，期間也重複進行心理測驗，並盡量控制各種變因。

▲▼打遊戲、打電動、打電玩、兒童。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲研究發現，比平均花更多時間打電玩的10歲兒童，兩年後智力測驗分數成長幅度也高出平均值。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

結果顯示，所有受測者每天平均花2.5小時看電視，打電玩1小時，使用社交媒體0.5小時，花更多時間打電玩的孩子雖然不一定比較聰明，但2年內的智力增長速度最快。卡羅琳學院認知神經科學教授克林伯格（Torkel Klingberg）表示，舉例來說，打電玩時長排在整體前17％的兒童，兩年後的智力測驗IQ數值成長幅度比平均高出2.5分，「這是電子遊戲對智力發展有益的因果效應證據。」

研究人員也發現，長時間使用網路社交媒體或通訊軟體並沒有提高兒童智力，但也沒有造成害處，同樣地，看電視也並未對智力造成顯著的正面或負面影響。克林伯格表示，智力不是恆定的常數，而是一種受環境影響的品質，這項研究仍有其侷限性，研究團隊將繼續探討其他環境因素的影響，以及兒童大腦發育與認知影響的關係。

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