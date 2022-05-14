母打完AZ突陷昏迷！　父推門赫見9月大女「臉朝下」溺斃

▲阿特金森在打完AZ疫苗隔天昏倒，結果導致她9個月大的女兒溺斃在浴缸中。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

英國女律師阿特金森（Louise Atkinson）去年3月在打完AZ疫苗後，突然昏倒在家中浴室，導致9個月大的女兒愛麗（Ellie）不幸溺斃在水深只有3英寸（約7.62公分）的浴缸中。警方調查後判定，這是一場不幸的意外，而疫苗反應有可能是造成這起悲劇的原因之一。

據《每日郵報》報導，這起悲劇發生於2021年3月23日。當時，剛接種完首劑AZ新冠疫苗的阿特金森，在丈夫詹姆斯（James）出外看牙醫時，決定帶著9個月大的女兒愛麗到浴室洗澡。

當詹姆斯回家後，他發現浴室的門不尋常地被關了起來，於是他用力地將門推開、闖入浴室，沒想到卻看見妻子居然失去了意識倒在地上，而小愛麗則面朝下地躺在浴缸裡，口鼻早已浸在水中多時，臉色發青。

▲驗屍報告顯示，小愛麗在被爸爸發現前，很有可能已溺水30分鐘。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

詹姆斯立刻用力將妻子搖醒，並迅速將女兒從水中撈出，一邊用手機報警，一邊為女兒做心肺復甦。急救人員在6分鐘後趕到現場，並用直升機將小愛麗送到南安普敦綜合醫院搶救，但她仍在4小時後不幸宣告不治。

阿特金森在調查中解釋，她在昏倒前的最後一個記憶，是自己彎下腰要將女兒從浴缸抱起，然後她就失去了意識，只記得丈夫大喊著要她起來。阿特金森在這起悲劇發生前也曾昏迷過2次，不過那都是發生在她10幾歲的時候。

2021年6月，阿特金森接受了第二劑AZ疫苗注射，沒想到她隔天到墓地去祭拜小愛麗時，再度昏倒在了愛麗的墓前。儘管她再度昏倒後接受了為期7天的評估，但專業人士也無法給出明確解釋，僅表示疫苗反應可能是她暈倒的原因之一。

警方展開調查後判定，小愛麗的死是一場「不幸的意外」，「新冠疫苗當然有可能是影響之一，但阿特金森長期缺乏睡眠，而且她當時沒有吃東西，身材也很瘦，這些因素都有可能導致她在彎腰抱起愛麗時突然暈倒」。英國公共衛生部也就此案作出解釋，聲稱「嗜睡」是新冠疫苗罕見但可能的副作用。