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巴勒斯坦記者中彈亡！以色列警暴力鎮壓送葬民眾　國際社會譴責

▲▼巴勒斯坦記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）中彈亡！以色列警暴力鎮壓送葬民眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列警方闖入並持警棍毆打送葬群眾。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

半島電視台記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）11日在約旦河西岸採訪時遭槍殺身亡，並於13日在耶路撒冷舉辦葬禮，大批民眾高舉巴勒斯坦國旗、抬著靈柩替阿克萊送行，結果以色列警方竟直接闖入隊伍，並持警棍毆打送葬群眾，場面一片混亂，棺木甚至差點掉到地上，引發國際譴責。

根據《路透社》報導，美籍巴勒斯坦裔的阿克萊11日在約旦河西岸城市哲寧（Jenin）難民營進行採訪時，遭到子彈打中臉部身亡。巴勒斯坦當局表示，阿克萊是遭到以色列軍方射殺，而以色列軍方則證實，確實有在當地展開行動，但否認朝著記者開槍，並指阿克萊有可能是被巴勒斯坦槍手擊傷。

▲▼巴勒斯坦記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）中彈亡！以色列警暴力鎮壓送葬民眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲美籍巴勒斯坦裔的阿克萊11日在約旦河西岸進行採訪時，遭到子彈打中臉部身亡。（圖／達志影像／美聯社）

大批巴勒斯坦民眾13日聚集在耶路撒冷若瑟醫院（St. Joseph's Hospital）外，揮舞著巴勒斯坦國旗、包圍著阿克萊的靈柩一邊高喊著，「我們將用鮮血和靈魂來救贖你。」沒想到以色列警方卻突然持著警棍衝入人群，對著民眾一陣痛毆，甚至動用閃光彈和催淚瓦斯，場面一陣混亂，阿克萊的棺木甚至差點掉到地上。

以色列警方表示，醫院外的巴勒斯坦人聚眾鬧事，朝著警方丟石頭，所以才被迫採取行動。《半島電視台》則對這場衝突表示強烈譴責，要求以色列政府對所有哀悼者和阿克萊家屬的安全負責，「這種暴力不會阻止我們報導真相。」

▲▼巴勒斯坦記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）中彈亡！以色列警暴力鎮壓送葬民眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲大批巴勒斯坦民眾13日聚集在耶路撒冷若瑟醫院（St. Joseph's Hospital）外送葬。（圖／達志影像／美聯社）

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，現場畫面確實讓人感到不安，葬禮結束後美方官員會持續和以色列及巴勒斯坦當局保持聯繫；國務卿布林肯（Antony Blinken）則說，「每個家庭都應該能夠以一種有尊嚴、不受阻礙的方式來安葬親人。」

聯合國安全理事會（U.N. Security Council）15個理事國也一致同意發出聲明，強烈譴責殺害阿克萊事件，並要求「立即徹底進行透明且公平公正的調查」。

以色列軍方13日表示，初步調查的結論是，無法確定擊中阿克萊的子彈來源，並稱她可能是在巴勒斯坦武裝份子向以軍開槍時被打中的，但也可能是以色列士兵還擊時不慎擊中。

根據阿克萊被打中時的畫面顯示，她當時身穿印有「媒體」（Press）字樣的藍色背心，而她身邊的兩名同事表示，當時他們距離巴勒斯坦武裝份子很遠，因此可能是遭到以色列狙擊手射擊。目前以色列當局則提議，希望能和巴勒斯坦進行聯合調查。

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