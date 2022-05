全球糧食陷短缺　德總理通話中嗆普丁：俄羅斯要負責

▲全球糧食陷入供應緊張危機,印度13日更宣布即刻禁止小麥出口,以穩定境內供應與價格。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)13日與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)進行最近幾周以來的首次通話,討論陷入僵局的烏克蘭情勢。蕭茲在推特發文中提及3點摘要,其中他提醒普丁,俄羅斯對全球糧食供應緊張負有「責任」。事實上,烏克蘭在戰前曾有「世界糧倉」之稱,是小麥、玉米、葵花油等重要出口國。

綜合法新社、德國之聲等報導,蕭茲發言人表示,在長達75分鐘的通話中,蕭茲要求普丁休戰,以改善烏克蘭的人道主義局勢,並在從外交上尋求解決衝突方面取得進展。克里姆林宮在聲明提到,普丁向蕭茲表示,烏克蘭「實質上阻攔」了和平談判,莫斯科正與烏克蘭進行一場「納粹意識型態」的戰鬥。

蕭茲在推特發文證實已與普丁通話,並針對談話內容提出3點摘要。除了要求停火外,他認為普丁稱納粹主義在烏克蘭握有權力的說法是錯誤的,另外,「我還提醒了他,俄羅斯對全球糧食形勢負有責任。」

Three points from my long phone call with #Putin today:

There must be a ceasefire in #Ukraine as quickly as possible.

The claim that Nazis are in power there is false.

And I also reminded him about Russia’s responsibility for the global food situation.