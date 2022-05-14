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全球糧食陷短缺　德總理通話中嗆普丁：俄羅斯要負責

▲▼巴西糧食。（圖／路透社）

▲全球糧食陷入供應緊張危機，印度13日更宣布即刻禁止小麥出口，以穩定境內供應與價格。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）13日與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行最近幾周以來的首次通話，討論陷入僵局的烏克蘭情勢。蕭茲在推特發文中提及3點摘要，其中他提醒普丁，俄羅斯對全球糧食供應緊張負有「責任」。事實上，烏克蘭在戰前曾有「世界糧倉」之稱，是小麥、玉米、葵花油等重要出口國。

綜合法新社、德國之聲等報導，蕭茲發言人表示，在長達75分鐘的通話中，蕭茲要求普丁休戰，以改善烏克蘭的人道主義局勢，並在從外交上尋求解決衝突方面取得進展。克里姆林宮在聲明提到，普丁向蕭茲表示，烏克蘭「實質上阻攔」了和平談判，莫斯科正與烏克蘭進行一場「納粹意識型態」的戰鬥。

蕭茲在推特發文證實已與普丁通話，並針對談話內容提出3點摘要。除了要求停火外，他認為普丁稱納粹主義在烏克蘭握有權力的說法是錯誤的，另外，「我還提醒了他，俄羅斯對全球糧食形勢負有責任。」

在開戰前，烏克蘭被視為「世界糧倉」，每月經由港口出口450萬噸農產品。法新社曾報導，烏克蘭的國旗象徵天藍色的晴空，映照在亮黃色的肥沃土壤上。烏克蘭2019年葵花籽油出口約占全球產量42％，玉米出口約占全球16％，以及近10％的大麥出口與近9％的小麥出口。

報導稱，中東與非洲國家更容易受到烏克蘭戰爭導致的糧食供應緊縮衝擊，因為烏克蘭是該地區糧食進口的重要來源，例如，阿爾及利亞有48％的小麥進口來自烏克蘭，埃及從烏克蘭進口的玉米則約占26％。

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