不畏普丁！芬蘭36歲美女總理放棄中立　強硬表態「加入北約」

▲ 馬林是芬蘭史上最年輕總理，也是第三名女性領導人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

芬蘭不畏俄羅斯警告，決定申請加入北約，使得年僅36歲的美女總理馬林（Sanna Marin）再度成為目光焦點。她在2年前成為全球最年輕總理，就讀大學與踏入政壇前曾擔任收銀員，執政以來因進步的社會政策吸引更多關注，此次俄烏危機也突顯她剛強一面。

芬蘭長年來奉行中立政策，但俄國侵烏改變一切。事實上早在俄烏開打以前，俄軍在烏克蘭邊境集結，克里姆林宮仍不斷否認入侵計劃時，馬林就在新年談話中放話表示，芬蘭有權加入北約，也應該考慮加入，激怒俄國官媒。批評人士指出，「莫斯科被人從背後捅了一刀。」

▲ 馬林年紀輕輕就踏入政壇。（圖／FB／Sanna Marin）

馬林的母親在充滿挑戰的環境下將她養大，在她兒時就和酗酒的丈夫分開，下任伴侶是一名女性。馬林在「彩虹家庭」中長大，由於經濟困難，全家經常得靠救濟金過活，馬林因此很小就開始工作，在麵包店打工、送報等。

出身工人階級家庭的馬林是家中第一個拿到高中及大學學歷的人，20歲那年就加入她目前領導的社會民主黨，2010至2012年間擔任首任副黨主席，26歲當選市議員，2019年出任運輸通訊部部長後開始受到國際關注。當年社民黨主席因郵政罷工危機辭職後，馬林取代他成為5個政黨組成的聯合政府總理，而當時其他4個政黨的領導人也都是女性，且僅一人超過35歲。

她在執政第一年和18歲就認識的男友萊科寧（Markus Raikkonen）結婚，育有2歲女兒艾瑪（Emma）。身為IG世代政治家，馬林大方公開自己餵母乳和義大利麵食譜的照片。受到成長經歷啟發，她推動使婦女及低收入家庭受益的平等計畫，鼓勵父母公平分擔照顧責任，對疫情的處理方式也贏得多數大眾支持。

不過，馬林2020年為時裝雜誌《Trendi》拍攝封面，單穿一件西裝外套，裡頭一件也沒穿，更微微露出乳溝，挨批不夠端莊，有損政治人物形象及地位，削弱大眾對她的信任。但也有眾多網友力挺，大讚她的自信與美麗。她接受《Vogue》雜誌訪問時則表示，目前為止擔任的所有職位中，年齡與性別總是最先成為關注焦點，「我希望有朝一日，這些不會再成為問題。我不比任何一個中年男子好，但也不比他們差。」

馬林去年12月第4波疫情期間也曾鬧出爭議，當時她才剛和染疫的外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）開完會，卻在深夜到夜店喝酒狂歡到凌晨，且全程未戴口罩。她事後正式道歉，坦承自己應該做出更好的判斷。

▲ 馬林與丈夫深夜狂歡，卻未戴口罩。（圖／FB／Sanna Marin）

如今面對俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭，馬林展現出強硬一面，撕毀與俄國長達數十年的中立協議，明確表示將在幾天內申請加入北約。此舉將重建歐洲安全架構，也代表雙方戰後關係進入新階段，但這場豪賭是否值得仍有待觀察。

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