金正恩狂讚中國防疫經驗！　日媒分析：北韓恐向國際求援

▲金正恩出席政治局會議，聽取新冠疫情簡報。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）於12日證實國內出現感染新冠肺炎Omicron亞變種病毒BA.2病歿患者，官媒至今持續更新疫情數據，昨（13）日新增17萬4400名發燒患者，累計52萬4400多人發燒、27人死亡。對此，南韓新任國防部長朴振首度與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通話，討論北韓新冠疫情；同時美國國務院表示，支持COVAX平台援助北韓輝瑞疫苗。

根據北韓官媒《朝中社》今（14）日上午報導，北韓最高領導人金正恩13日主持政治局會議，聽取國家非常防疫司令部的疫情簡報，從今年4月底至5月13日境內共累計52萬4440多名發燒患者、共27人病歿，其中24萬3630人已治癒，另有28萬810人正在接受治療。疫情之嚴峻，就連金正恩都在會議上形容，是「建國以來的大動亂」。

金正恩在會議上首先譴責勞動黨官員無能、不負責任的態度，是造成疫情爆發的元兇，表示須保持在最短時間內克服疫情的信念，同時強調需參考外國成功抗疫的寶貴經驗，「應向中國共產黨與中國人民積極學習先進、且豐富的防疫果與經驗。」

▲北韓新冠疫情嚴峻。圖為平壤火車站。（圖／路透社）

報導指出，會議上討論如何在短時間內迅速分發、配送醫療物資與醫藥品，同時在全國各地廣泛開設藥局，並且動員全國各地醫療照護人員與醫學院教授、碩博士生與一般學生，將醫界人才廣泛投入防疫事業，積極揪出防疫破口下的確診者。

日媒《時事通信社》引述先前韓媒報導，分析北韓選擇於近期對外公開新冠疫情的原因，認為北韓可能是一方面藉由透過媒體公開疫情真相，讓境內每位居民都能提高警覺、配合政府防疫工作，另一方面是計畫向國際社會求援。

不過，南韓《韓聯社》卻認為，金正恩在會議上屢屢強調採取高強度的封鎖隔離措施，在短時間內以自身力量克服新冠疫情，依照北韓「自力更生」的官方態度，屆時若南韓尹錫悅政府伸出援手提供醫療物資或疫苗，其拒絕的可能性恐怕相當高。

南韓新任外交部長朴振與美國國防部長奧斯汀針對北韓新冠疫情表示擔憂。

▲北韓境內醫療資源極度缺乏，加上尚未接種疫苗，若新冠疫情爆發，恐難以收拾。圖為平壤市金聖柱小學的學生接受體溫測量。（圖／達志影像／美聯社）

根據《美國之聲》，美國國務院發言人於當地時間13日表示，若新冠疫苗共享計畫平台COVAX有意分配、提供美國所生產的輝瑞新冠疫苗給北韓，則美國願意予以支持。

另外，聯合國也高度關注北韓國內新冠疫情急遽擴散。聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）表示，雖然目前北韓尚未針對新冠疫情向聯合國正式通報，但聯合國正與北韓代表團積極聯繫，且持續密切監控北韓疫情變化。

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