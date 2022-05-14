俄「最性感體操女神」遭英國制裁！被爆是普丁情婦　兩人差31歲

▲普丁的情婦卡巴耶娃是前奧運韻律體操選手，曾在2004年雅典奧運獲得金牌。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國宣布對俄羅斯總統普丁的12名家族成員祭出制裁，包含他的前妻柳德米拉（Lyudmila）還有「第一情婦」卡巴耶娃。據了解，卡巴耶娃又被稱作「俄羅斯最性感運動員」，是世上奪牌最多的韻律體操選手之一，在2008年和大她31歲的普丁相戀後，還被爆出已替普丁生下兩個孩子。

▲▼卡巴耶娃還曾被俄羅斯媒體評選為「俄國最性感運動員」。（圖／達志影像／美聯社）



英國外交部宣布，將對普丁的12名家族成員和核心圈友人實施資產凍結和旅遊禁令，對象包含前妻柳德米拉、幾名堂表兄弟，以及他的情婦卡巴耶娃。聲明指出，普丁的官方資產僅有位於聖彼得堡的一間小公寓，以及兩輛蘇聯時期就開到現在的汽車，因此這些家人和富豪親信等同於普丁的「錢包」。

來自烏茲別克的卡巴耶娃（Alina Kabaeva）是前奧運韻律體操選手，曾在2004年雅典奧運獲得金牌，除了2面奧運金牌外，她更曾14度奪下世界冠軍、21次拿下歐洲錦標賽第一名，是世界上奪牌最多的韻律體操選手之一，還曾被俄羅斯媒體評選為「俄國最性感運動員」。

▲卡巴耶娃曾在2004年雅典奧運獲得金牌。（圖／達志影像／美聯社）



今年將滿39歲的她退出體壇後投身政治，2007至2014年擔任國家議會副議長，後來成為官媒「俄羅斯國家媒體集團」（National Media Group）的主席。據傳，卡巴耶娃2008年與大她31歲的普丁相戀，並在2015年及2019年替普丁生下兩名兒子。

根據英國外交部統計，從俄羅斯入侵烏克蘭至今，英國政府已經對10000多名俄羅斯個人和100家實體單位實施了制裁。外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，「我們正在曝光和打擊支持普丁奢侈生活的陰暗網絡，我們將繼續制裁所有幫助和教唆普丁進行侵略的人和實體，直到烏克蘭取得勝利。」