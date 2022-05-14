金正恩危險！萬人群聚照曝「沒有半片口罩」　與確診者足跡重疊

▲金正恩視察朝鮮人民革命軍創建90周年。（圖／路透社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

北韓（朝鮮）爆發Omicron疫情，至今已經有35萬人發燒疑似確診，13日更新增21死。目前懷疑疫情爆發是因為4月一連串的慶祝活動，而當時的照片也曝光，可以看到現場沒人戴口罩，金正恩也跟這些人近距離接觸，可能會有染疫風險。

根據朝中社報導，北韓13日有21人死亡、28萬8100人接受治療中，金正恩則指出，目前北韓正面臨建國以來最大動盪，不過仍會克服難關。

北韓最高領導人金正恩12日首度造訪國家非常防疫司令部，表示從4月底全國各地就傳出原因不明的發燒患者，累計高達35萬人，其中16萬2200人已治癒；5月12日通報1萬8000多名原因不明的發熱病患者，當局隔離18萬7800人，另傳出6人死亡，包括1名死後確診感染新冠BA.2的患者。

南韓《韓聯社》分析，北韓疫情之所以「突然爆發」，恐怕與今年4月一連串的大型慶祝活動有關，包括今年4月適逢金正恩掌權10周年紀念、4月15日110周年太陽節（金日成冥誕）、朝鮮人民革命軍創建90周年。

當時平壤當局從全國各地調遣72支部隊、青年集中至首都平壤參加活動，一連串大型表演、閱兵儀式、群眾示威（遊行）、與金正恩拍攝大型合照。從照片中可以看到沒有人戴口罩，而金正恩也近距離跟這些官兵接觸，染疫風險大增。