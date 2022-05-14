　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陳時中今投書美媒「台灣如何成功抑制疫情」　籲把台灣納入WHO

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

世界衛生大會（WHA）倒數9天，衛福部長陳時中今天投書《華盛頓觀察家報》，呼籲各界支持將台灣納入世界衛生組織（WHO），讓台灣與全球共同實現防疫零缺口願景。

第75屆WHA將於5月22日至5月28日在日內瓦登場，陳時中今天以「台灣如何成功抑制疫情」（How Taiwan successfully contained COVID）為題，投書《華盛頓觀察家報》（The Washington Examiner），細數台灣公衛與防疫成就。

陳時中在專文中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發兩年多以來，全球超過5.1億人染疫，逾625萬人死亡。當各國忙於因應疫情時，台灣防疫成就廣受國際肯定。

截至5月10日，台灣僅39萬多例確診，931例死亡，2021年經濟成長率達6.45%。陳時中將此歸功於台灣完善的公衛體系及開辦滿27年的全民健保。

▼陳時中投書美媒。（圖／翻攝自《華盛頓觀察家報》）

▲▼陳時中投書美媒。（圖／翻攝自《華盛頓觀察家報》）

陳時中表示，全球資料庫網站Numbeo去年發布的全球健康照護指標（Health Care Index），台灣在95個國家中排名第一；台灣的健康照護系統也被國際商業雜誌CEOWORLD評為2021年全球次優。

陳時中指出，台灣透過精準科技防疫、嚴格邊境管控、精準篩檢疫調及資訊公開透明等，成功抑制COVID-19疫情，讓人民能夠如常生活，經濟正向增長。

但隨著傳播力強、多造成輕症或無症的Omicron變異株在台灣進入廣泛流行，陳時中說，台灣摒棄過去試圖防堵每例個案的作法，自4月起改推「新台灣模式」，以重症清零、輕症有效控管、照護中重症患者為主軸，盼達成「正常生活、積極防疫、穩健開放」的目標。

▲陳時中。（圖／記者陳煥丞攝）

陳時中表示，當今世界仍面臨疫情威脅、疫苗供給及疫後復甦挑戰，各國應通力合作，為下一場疫情作準備，而台灣是全球合力促進疫後復甦不可或缺的夥伴。

陳時中說，台灣已連續5年未受邀出席WHA，為確保台灣不被遺漏，能與全球共同實現WHO防疫零缺口的願景，台灣會持續爭取以專業務實方式參與今年的WHA。

他也呼籲WHO及相關各方，堅定支持將台灣納入WHO，讓台灣完整參與各項會議、機制及活動，與世界各國攜手，共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國（UN）永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
全台7-11驚傳深夜大當機　店員崩潰狂道歉
梅雨鋒面到！　週末防劇烈大雨、北台濕涼
美兵推結果曝！這1年中國全面侵台　美國本土可能遭攻擊
新北22歲外送員「碰撞垃圾車」　送醫後傷重不治
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陳時中今投書美媒「台灣如何成功抑制疫情」　籲把台灣納入WHO

印度發現3500萬年前的「巨蛇化石」　出現在喜馬拉雅地區

國際火線／芬蘭、瑞典抗俄豪賭，將引爆「核子冬天」？

俄國入侵後首次　烏克蘭審判「21歲俄兵」犯戰爭罪

快訊／Novavax疫苗宣布：向台灣申請EUA

美國「截肢女模」走LV時尚大秀！　黃金義肢華麗登台

學者：小馬可仕親中但不遠美　跟台灣有機會合作

8年前中風後少露面　阿聯元首哈里發辭世享壽73歲

歐盟擬提「6兆元計畫」：2027年停止進口俄羅斯能源

土耳其表態：反對芬蘭、瑞典「加入北約」　他們接納恐怖份子

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

變性會短命？小A辣砸39萬「徹底改造」　曝現在還能OO...全場驚訝

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

一拿出飼料...爆量錦鯉嗨翻　多到「滿出來」還要幫推回去

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

公車「180度甩尾」撞卡花圃　肇事駕駛：因煞車失靈暴衝

直擊現場「巨無霸PCR人龍」　部立北醫整條街看不到盡頭

陳時中今投書美媒「台灣如何成功抑制疫情」　籲把台灣納入WHO

印度發現3500萬年前的「巨蛇化石」　出現在喜馬拉雅地區

國際火線／芬蘭、瑞典抗俄豪賭，將引爆「核子冬天」？

俄國入侵後首次　烏克蘭審判「21歲俄兵」犯戰爭罪

快訊／Novavax疫苗宣布：向台灣申請EUA

美國「截肢女模」走LV時尚大秀！　黃金義肢華麗登台

學者：小馬可仕親中但不遠美　跟台灣有機會合作

8年前中風後少露面　阿聯元首哈里發辭世享壽73歲

歐盟擬提「6兆元計畫」：2027年停止進口俄羅斯能源

土耳其表態：反對芬蘭、瑞典「加入北約」　他們接納恐怖份子

陳時中今投書美媒「台灣如何成功抑制疫情」　籲把台灣納入WHO

看了直接腿軟！捷克啟用世界最長721公尺人行吊橋　離地95公尺

避免變成內陸國　烏克蘭誓言：為奪回蛇島奮戰到底！

LV把行李箱「變軟」、滑板有背帶！截肢女模走2023早春秀　氣場超強大

國道三號連環撞1死8傷　1人噴飛南下爆頭亡「又釀5車追撞」

印度發現3500萬年前的「巨蛇化石」　出現在喜馬拉雅地區

史上最猛！唐西奇生死戰場均39分　保羅突然低迷被懷疑有傷

台南新景點隆田chacha！走進沉浸式「台版清明上河圖」、玩跳格子

20歲騎士高速猛撞三重警車　後坐女友噴飛「頭部著地顱內出血」

財哥...也推薦...！她的詩像短刀鋒利：讓你不舒服，是我的榮幸

聽到主人指令才動口！　7狗排排坐乖巧等吃飯

國際熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

即／Novavax宣布：向台灣申請EUA

烏克蘭首次審判21歲俄兵犯戰爭罪

土耳其表態：反對芬蘭、瑞典「加入北約」

印度發現3500萬年前的「巨蛇化石」

芬蘭瑞典抗俄豪賭　將引爆核子冬天？

俄寡頭爆普丁「血癌病重」　私密音檔外流

阿聯元首辭世　享壽73歲

全球唯二！北韓與這國都沒打疫苗

美國截肢女模走LV時尚大秀！黃金義肢華麗登台

陳時中投書美媒　籲把台灣納入WHO

學者：小馬可仕跟台灣有機會合作

歐盟擬提2027年停止進口俄羅斯能源

中國反對調查俄侵烏人權　趙立堅：雙標

更多熱門

相關新聞

陳時中反對所有快篩陽=確診　蔣萬安：恐增89%中重症住院率

陳時中反對所有快篩陽=確診　蔣萬安：恐增89%中重症住院率

本土疫情加劇，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜呼籲全面將「快篩陽」視同確診，但遭到指揮中心指揮官陳時中打槍。對此，國民黨立委蔣萬安表示，快篩偽陽比例不高，但因PCR量能有限，耗時費力，可能讓大多數人喪失3-5天的投藥黃金期，恐增加89%的中重症住院率。

即／Novavax宣布：向台灣申請EUA

即／Novavax宣布：向台灣申請EUA

台中男解隔返家23天亡　罕見判定確診死亡

台中男解隔返家23天亡　罕見判定確診死亡

口服輝瑞注意「交互作用」　醫2提醒

口服輝瑞注意「交互作用」　醫2提醒

快訊／總統府新增5人確診　4員工、1總統警衛室勤員

快訊／總統府新增5人確診　4員工、1總統警衛室勤員

關鍵字：

陳時中WHA世界衛生大會新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

全台7-11深夜驚傳大當機　店員崩潰狂道歉

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

即／新北22歲外送員碰撞垃圾車　送醫後宣告不治

教育部：3情況大專可遠距教學到期末

即／Novavax宣布：向台灣申請EUA

分手小嫻被指「生肖不合」！　金剛打臉命理師：我屬猴…

確診在家缺氧？醫授2招自救「一根吸管」就能解

首波梅雨到！2縣市深夜「大雨特報」

快訊／7-11、康是美明開賣「唾液快篩」

女歌手確診痊癒「後遺症重創星途」醫生嘆：嚴重恐無法唱歌

台中男解隔返家23天亡　罕見判定確診死亡

一家5口剩她沒染疫　1打4看她如何戰勝病毒

《爸爸去哪兒》康康長大了！　13歲「長到180CM」電暈網

楊丞琳正式宣布：我也劉畊宏了！　驚人素顏照曝光

更多

最夯影音

更多
客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來
美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

變性會短命？小A辣砸39萬「徹底改造」　曝現在還能OO...全場驚訝

變性會短命？小A辣砸39萬「徹底改造」　曝現在還能OO...全場驚訝

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面