20歲騎士高速猛撞三重警車　後坐女友噴飛「頭部著地顱內出血」

▲黃男疑似沒有注意車前狀況，直接衝撞上前方警車，巨大的撞擊力道，讓警車車尾損毀，現場一片狼藉。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

本月11日深夜23時許，新北市1名黃姓男子（20歲），載著黃姓女友（20歲），行經新北市三重區疏洪一路與疏洪十路口時，疑似一時恍神，沒有注意前方的警車直接撞了上去，巨大的撞擊力道，導致後坐的黃女直接噴飛，最後頭部著地當場喪失生命跡象，警消獲報趕抵現場將2人送醫，所幸黃女經過急救後恢復生命跡象，而黃男則是左側髖骨斷裂，身上多處擦挫傷，目前沒有生命危險。

警方調查，黃男於11日晚間23時許，載著女友行經疏洪一路與疏洪十路口時，疑似沒有注意前方車輛，直接撞上當時正在執行防飆車勤務的警車，坐在後座的黃女當場噴飛，頭部重重著地當場喪失生命跡象。

據了解，事故發生後，黃男左側髖骨斷裂，身上多處擦挫傷，所幸意識清楚，至於黃女著地後有顱內出血，臉部、身上都有多處擦挫傷，當場失去生命跡象，所幸2人經過急救後，黃女恢復生命跡象，而黃男則是意識清楚，沒有生命危險，經過酒測，黃男酒測值為0，詳細肇事原因仍有待警消釐清。

延伸閱讀

▸ 國人愛用電商平台大洗牌 資策會：「這3家黏著度最高」

▸ 快訊／金門縣長楊鎮PCR陽性 成「首位確診縣市長」

▸ 政院高官違規群聚免罰 蔡壁如批衛福部可恥