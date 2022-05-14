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避免變成內陸國　烏克蘭誓言：為奪回蛇島奮戰到底！

▲▼一艘停泊在蛇島附近的俄軍Serna級登陸艦疑似遭導彈襲擊　最新衛星照曝光。（圖／路透）

▲一艘停泊在蛇島附近的俄軍Serna級登陸艦疑似遭導彈襲擊。（圖／路透）

國際中心／台北報導

5月開始以來，烏克蘭軍方屢次突擊駐紮黑海蛇島（Snake Island）的俄軍，但行動並未成功。烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）今天表示，烏軍會繼續為收復蛇島而努力，因為該島具有重要戰略地位。蛇島可控制烏南大港敖德薩（Odessa）的船隻進出，意味著烏克蘭如同內陸國。

今年年2月24日，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，旋即佔領蛇島。5月以來，烏克蘭屢次突擊駐紮蛇島的俄軍，希望能在俄羅斯的「勝利日」前夕收復該島，外傳在突擊行動中，一名美國海軍陸戰隊中校，還有一名英國陸戰隊突擊旅少校也秘密參與。

儘管5月9日之前的突擊行動以失敗告終，但烏克蘭軍方仍持續不同手段試圖削弱俄軍的實力，並在12日於蛇島附近擊中俄羅斯海軍後勤船「博布羅夫號」（Vsevolod Bobrov），俄軍已將其拖回克里米亞半島的塞凡堡（Sevastopol），該處是俄軍在黑海最重要的海軍基地。

蛇島（烏克蘭語：Острів Зміїний, Ostriv Zmiinyi）是一座位於黑海多瑙河三角洲附近的一座小島，儘管易功難守，可是對於黑海控制權上有重要戰略價值，烏克蘭若失去，意味著烏南空域隨時面臨俄羅斯的威脅。

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