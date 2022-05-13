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俄國入侵後首次　烏克蘭審判「21歲俄兵」犯戰爭罪

▲▼21歲俄羅斯士兵希希馬林（Vadim Shishimarin）。（圖／路透）

▲21歲俄羅斯士兵希希馬林（Vadim Shishimarin）。（圖／路透，下同）

中央社

烏克蘭法院今天展開預審聽審，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，首次審判一名涉嫌犯下戰爭罪的俄羅斯軍人，指控他殺害一名手無寸鐵的62歲平民。

這起案件對烏克蘭而言具有重大象徵性意義，基輔政府指控俄國在入侵烏國期間對平民犯下殘酷暴行，並稱已查出超過1萬起戰爭罪行。

俄國則是否認針對平民，或是涉及戰爭罪，並指控基輔當局為了抹黑俄軍而捏造一切。克里姆林宮今天對記者表示，對這起戰爭罪審判無可奉告。

被告在簡短預審庭上表示，他是出生於俄國伊爾庫次克（Irkutsk）地區的希希馬林（Vadim Shishimarin），並證實他是一名俄國軍人。法官表示，將於5月18日再次開庭。

基輔地方法院網站指出，希希馬林被控「違反戰爭法律與規範」。

他的律師表示，之後將告知法庭，當事人是否認罪。

▲▼21歲俄羅斯士兵希希馬林（Vadim Shishimarin）。（圖／路透）

理著平頭的希希馬林身穿藍灰色休閒帽T，被警察帶到法庭內玻璃隔開的被告席上，看起來非常害怕。

烏克蘭檢察總長辦公室表示，21歲的希希馬林是一名戰車指揮官，隸屬莫斯科地區的坎捷米爾裝甲師（Kantemirovskaya tank division）。

他被控2月28日在烏國東北部蘇米（Sumy）地區一座村落，從車上用卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）突擊步槍開了數槍，殺害一名手無寸鐵的62歲居民。如果遭到定罪，希希馬林恐面臨終身監禁。

檢察總長辦公室在開審前發布聲明指出，希希馬林所屬的部隊遭烏克蘭軍方鎖定後，他和另4名俄國軍人開著一輛偷來的私家車試圖逃跑。

▲▼21歲俄羅斯士兵希希馬林（Vadim Shishimarin）。（圖／路透）

聲明稱，他們開到小鎮丘帕希夫卡（Chupakhivka），看到一名沒有武裝的平民正騎著自行車，一邊講電話。

聲明指出，另一名軍人下令被告射殺這名平民，以免他回報見到俄軍，被告於是使用突擊步槍，從開著的車窗朝受害者頭部開了數槍，受害者當場身亡。

聲明並沒說明希希馬林是如何被捕，或詳述這起戰爭罪指控的證據。

聲明稱，烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）負責調查本案。

在法庭上，希希馬林被法官先以烏克蘭語，再以俄語訊問，他的身邊有一名翻譯人員。在開庭前，路透社無法接觸到他，或是他的法律代理人。

檢察官辛尤克（Andriy Synyuk）在預審庭後告訴記者，「今天這是第一起案件，但之後還會有更多這類案件」。

▲▼21歲俄羅斯士兵希希馬林（Vadim Shishimarin）。（圖／路透）

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