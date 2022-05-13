土耳其表態：反對芬蘭、瑞典「加入北約」　他們接納恐怖份子

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表態反對芬蘭、瑞典加入北約。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

俄烏戰爭讓芬蘭、瑞典感受到強烈的生存威脅，積極申請加入北約尋求自保，但是在北約成員國當中，預料最可能表態反對的，只有土耳其與匈牙利，其中土耳其率先明確表態，反對芬蘭、瑞典加入北約，因為他們接納被土耳其視為恐怖份子的「庫德族工人黨」（PKK）。

根據美國媒體ABC報導，土耳其總統艾爾段（Recep TayyipErdogan） 表示，「我們正在關注瑞典和芬蘭的事態發展，但我們並不贊成」，因為瑞典和其他斯堪地納維亞國家，支持並且替PKK份子提供庇護。

艾爾段強調，他也不想重蹈土耳其在1980年，同意將希臘重新納入北約軍事部門時的「錯誤」，希臘加入北約之後，還是一直採取反土耳其的態度。

▲芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）已經發表聲明加入北約，並且盡速完成相關程序。（圖／路透）



北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）12日表示，芬蘭將「順利且迅速」地加入北約，在芬蘭遞交申請後就會正式進行辯論，北約30個成員國都必須同意，而這個過程可能需要花費數個月的時間。

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