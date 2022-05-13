中國反對調查「俄軍侵犯烏克蘭人權」　趙立堅：人權理事會雙標

▲「聯合國人權理事會」決議通過對俄軍侵犯烏克蘭人權進行調查，但中國投下反對票。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

「聯合國人權理事會」12日通過了一項決議，對俄羅斯軍隊在烏克蘭涉嫌侵犯人權的行為進行調查，除了中國與厄利垂亞之外，所有國家均投下贊成票。對此中國外交部發言人趙立堅回應，人權理事會的政治化和對抗性進一步上升，雙重標準和選擇性做法不斷增多，因此中方投下反對票。

趙立堅在例行記者會表示，中方主張包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整都應當得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。

趙立堅說，推動早日停火止戰是國際社會的迫切期待，也是中方的努力方向，同時，中方認為，國際社會要為俄烏談判創造積極條件，多做有利於政治解決的事兒，而不應設置障礙、增添阻力，更不應火上澆油、激化矛盾。

趙立堅指出，沒有一國的安全，能夠建立在別國的不安全之上，我們應該本著共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。

▲中國外交部發言人趙立堅認為，聯合國人權理事會雙重標準，所以投下反對票。（圖／CFP）



趙立堅強調，近年來，人權理事會的政治化和對抗性進一步上升，雙重標準和選擇性做法不斷增多，當人權理事會頻繁針對一些國家召開特別會議時，卻未能對另外一些國家長期造謠污衊別國人權狀況、肆意發動侵略戰爭，在海外軍事行動中濫殺平民、濫施單邊強制制裁措施、種族主義氾濫、槍支暴力盛行、難移民遭受虐待等等採取有效行動。

趙立堅說，這嚴重動搖了各方對人權理事會公正客觀性的信心，嚴重損害其信譽，造成人權理事會分裂，因此，中方對決議投了反對票。

趙立堅最後呼籲，各方應回到人權理事會成立的初衷，堅持真正的多邊主義，共同推動國際人權事業健康發展。