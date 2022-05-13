普丁心腹梅德韋傑夫發文：俄羅斯受制裁後「世界10點變化」

▲俄國前總統、現任國家安全委員會副主席的梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）是普丁的重要心腹。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

普丁心腹、俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）13日在 Telegram發文，談俄羅斯受到制裁後的世界，共提到10點內容，包括一些國家可能出現貨幣金融危機、全球建立安全新架構等。

梅德韋傑夫在Telegram發布的文章如下：

對俄實施制裁後，接下來將發生什麼？或者世界將會怎樣？（完全不是預測）

1. 一系列全球貨物供應鏈將崩潰，可能出現大型物流危機，包括那些航班被禁止在俄領空飛行的外國航空公司營運崩潰。

2. 那些針對俄供應能源實施制裁且同時「朝自己的腳開槍」的國家，其能源危機會加劇，化石燃料的價格將繼續上漲，世界數字經濟發展速度變慢。

3. 全球全面糧食危機將到來，個別國家可能出現飢餓問題。

4. 一些國家或由國家組成的共同體可能出現貨幣金融危機，與之相關的是一些國家貨幣的穩定性被破壞、惡性通貨膨脹、合法的私有制被破壞。

5. 那些多年來未能和平解決（緊張）局勢，或無視國際舞台上大型主體主要利益的地區，會發生新的地區軍事衝突。

6. 那些認為西方國家政府，今天將注意力轉移到處理與俄衝突的恐怖分子，將變得更加活躍。

7. 由於拒絕在衛生防疫領域開展真誠國際合作，或（出現）使用生物武器的直觀真相，會開始出現新流行病。

8. 在調解烏克蘭局勢過程中，未能證明自己有效性的歐洲委員會等國際機構，其活動將減弱。

9. 將有新的國際聯盟成立，這些聯盟將以務實標準為基礎，而不是以盎格魯-撒克遜人意識形態中的標準為基礎。

10. 最終將建立一個安全新架構，在該安全架構中，首先是事實上，然後是法律上會承認既定事實：

a)被西方化的國際關係理念，比如「基於規則的（國際）秩序」及其他毫無意義的西方廉價理念的脆弱性

B）世界以美國為中心的觀念的崩潰

c）與西方世界強烈對抗的國家的利益受到國際社會的尊重。