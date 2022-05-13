超毛！她收手寫匿名信「詭異密碼」爬滿信紙　網急勸：快報警

▲英國女子收到一封詭異的手寫匿名信。（圖／翻攝Reddit）



記者吳美依／綜合報導

英國謝菲爾德（Sheffield）一名女網友收到奇怪信件，有人親手寫下一連串詭異密碼，篇幅涵蓋整張信紙，甚至寫到信封上，卻完全沒有署名或地址，她感到毛骨悚然，只好透過友人在網路論壇Reddit求助。網友們也百思不解，但一些人呼籲盡速報警，因為寄件者可能出現健康狀況，儘管無意針對任何人，卻很可能迫切需要幫助。

根據照片，信封正反面都寫著詭異密碼，雖有郵戳，郵票卻貼反了，而且沒有收信人或寄件者的姓名及地址，研判很可能是被人為直接投遞至信箱內。一連串亂碼以工整字跡寫成，中間夾雜著隨機單字，卻又看不出規律或者涵義。

▲詭異密碼寫滿整張信紙。（圖／翻攝Reddit）

一名網友指出，「這看起來像是某位心理狀況不佳的人在胡言亂語，所以才有這些妄想、鬆散且毫無意義的文字。」一名自稱在醫院工作的人表示，他也認識一名患者，經常寫密碼信給政治人物，「沒有惡意 ，只是病得嚴重了。」還有人直言，如果寄件者真的心存不軌，密碼應該非常容易解開，收件者也會面臨更直接的威脅。

一名網友更透露，自己同住在雪菲爾德的朋友收過類似信件，「他們的辦公室也收到同樣的東西，警察告訴他們，附近很多人收到這些信件。」

最終，原po及收信友人終於釐清真相，「在雪菲爾德，近來2-3年時不時發生這個狀況。一名男子突然走進某辦公室，詢問每個人的地址，儘管他很快就被請走，幾天後辦公室就收到信件。當地大學也每隔幾周就收到一次。」他們已經放下心中大石，但仍希望寫信人盡快得到幫助及支持。

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