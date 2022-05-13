23歲魯蛇「第一次被6裸女轟炸」　一度受不了表情超有戲

▲23歲的布萊恩第一次看見6裸女，神情相當緊張。（圖／翻攝自Facebook／Channel 4）

實習記者林郁婷／綜合報導

有人裸體站在你面前內心能平靜嗎？英國相親節目《裸體吸引》（Naked Attraction）在最新一集中，找來23歲魯蛇布萊恩（Brian），體驗一次看6名全裸的女生，由於是第一次，過程中他緊張得不斷轉圈圈和換姿勢，甚至一度受不了中途離場，讓他直呼「難以消受！」不過最後仍克服心魔，回來繼續錄製節目。

根據《每日星報》報導，這集節目邀請正在尋找女友的布萊恩作為嘉賓，更請來6位高矮胖瘦皆有的女性，要她們全裸站在布萊恩面前，腰部以上用彩色板子擋住，只能看到赤裸裸的下體，但光是這樣，布萊恩就已經大驚失色，表情不斷變換，當被主持人李察森（Anna Richardson）問到，有沒有看過女人裸體時，他尷尬表示，「我在避免看底部」。

▲女生們全裸站在彩色講台上，並有帷幕遮住，只露出下體。（圖／翻攝自Facebook／Channel 4）

眼看布萊恩的臉色不太好，李察森急忙問他，「你還好嗎？你看起來好像快要暈過去了。」這時布萊恩突然舉手喊停，「先暫停一下，抱歉，我需要一點時間」，就被帶到鏡頭外安撫情緒；而李察森則留在台上向大家解釋突發狀況，「請耐心等待，我認為布賴恩有點不知所措」。

▲布萊恩承認自己真的是「驚呆了」。（圖／翻攝自Facebook／Channel 4）

布萊恩承認，自己真的是「驚呆了」，在平復情緒後，才又重新回到舞台，接受6名女生的「全裸轟炸」，最後成功完成節目錄製。事後他也坦言，雖然有和女生出去約會，但結果還是不盡人意，目前依然單身。