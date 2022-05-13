今年累積本土破50萬「過去7天近34萬人染疫」！中重症通報破千

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

單日病例破萬已經超過兩週，中央流行疫情指揮中心今（13）日公布今年累積本土個案與年齡層分析，到昨天為止已經有54.4萬例，換算過去7天總計增加33.8萬例；中重症通報也已經破千，來到1190人，其中156人死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心5/13公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）



國內本土疫情4月開始升溫，單日病例破百，到4月底來到單日病例破萬，根據指揮中心最新公布，今日新增本土病例達6萬4,972例，另確診個案中新增41例死亡，單日死亡人數超過去年三級警戒，為史上最高。

指揮中心每週五公布本土病例年齡層分析，醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年統計至5月12日為止，累積有54.4萬例本土病例，到上週累積20.6萬例，也就是說，過去7天就增加33.8萬例；本土中重症累積1190人，其中156人死亡。

羅一鈞分析，在年齡層分布來看，還是以20歲到40歲青壯年為主，65歲以上年長個案僅8.1%，不過，各年齡層中重症率與死亡率來看，最高仍是90多歲以上長者，中重症率11.32%、致死率1.89%，其次是80多歲，中重症率占5.13%、死亡率0.69%。

羅一鈞提醒，還是呼籲長者盡快打疫苗，出現相關症狀要注意身體健康。長者要特別注意警示徵象，常見如嘴唇發紫、呼吸困難、意識改變，如果胸口悶、痛，也可能是肺炎相關症狀，盡速尋求視訊診療或者緊急送醫治療，爭取救治時間。