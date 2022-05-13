「普丁接班人」瘋傳是他！36歲高帥幕僚被起底　貼身交談影片曝光

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁被爆健康堪憂，未來將會交棒給誰，備受國際關注。外媒瘋傳，他的36歲幕僚科瓦列夫（Dmitry Kovalev）可能就是接班人，2人在勝利日閱兵典禮後，貼身交談近40秒的影片，如今也在網路上流傳。

▲普丁在閱兵典禮後，與36歲的科瓦列夫近距離交談。（圖／翻攝Telegram帳號Baza）



俄國新聞平台Baza指出，科瓦列夫是普丁政府行政人員，似乎也是總統少數信任的人之一，「Baza找到了勝利日閱兵式結束後，與普丁談論事情的年輕人的身分。在現場直播期間，鏡頭捕捉到他們的對話。一些Telegram頻道暗示，這個年輕人是未來的接班人。」

▲科瓦列夫的生活照也被翻出。（圖／翻攝Telegram帳號Baza）



外界指出，科瓦列夫是一名狂熱曲棍球迷，可能因與總統有著相同運動愛好，進一步拉近距離。尤其，普丁眾所皆知地，堅持與所有人保持距離，加上勝利日象徵意義非凡，2人卻在這個敏感時機，被鏡頭捕捉到親密互動，不免引發聯想。但是，部分外媒仍認為，上述推論的事實基礎太過薄弱。

普丁已經掌權20年，但在修憲後，還能角逐2屆總統，可能延長統治至2036年。儘管根據俄羅斯憲法，若總統失能或死亡，無法處理國務時，將由總理米什烏斯汀（Mikhail Mishustin）接手統治，但外界認為，70歲的前聯邦安全局長、俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）是另一名更可能的接班人選。

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