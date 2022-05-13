考卷藏保險箱！結果「鎖壞了」學生嗨翻　老師找救兵暴力破門

▲老師找消防員幫忙打開保險箱。（圖／翻攝自Facebook／Feuerwehr Bocholt）



記者張方瑀／綜合報導

德國西部城市博霍爾特（Bocholt）的消防隊，日前接到一所高中的求助電話，多名消防員趕到現場後發現，竟然是辦公室內的保險箱打不開，但各年級學生的期末考卷全部都鎖在裡面，無計可施之下，只好請來消防員暴力破門。

根據《美聯社》報導，博霍爾特的消防隊6日接到一所高中的求救電話，趕到現場後發現，居然是裝著各年級期末考卷的大型保險箱故障，數字鎖無法正常開啟，老師們試了許多方法都打不開，加上學生們還在教室等著考試，所以只好請求消防隊協助。

▲6名消防員趕抵現場幫忙。（圖／翻攝自Facebook／Feuerwehr Bocholt）



博霍爾特消防隊在臉書發文表示，在6名消防員抵達現場後，嘗試使用大型破壞工具，花了一段時間才成功破門打開保險箱。不過，當老師們為了成功拯救考卷而歡呼的同時，大部分的學生可能就笑不出來了。

這起臨時的意外事件讓考試延後了大約一個小時才開始，消防部門發言人漢納（Matthias Hanne）表示，保險箱裡的鎖頭被卡死，所以老師們才會打不開，現在一切都解決了，但學生們可能要大失所望了。