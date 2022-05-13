美韓當局再度示警：北韓最快月底前完成「第7次核試」準備

▲美韓軍情當局分析，北韓恐今年５月底前完成第７次核試的準備工作。圖為北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）昨（12）日上午首度坦承國內發現新冠肺炎Omicron亞變種病毒BA.2死者、同時出現累計35萬人發燒之餘，下午依舊進行飛彈試射。對此，美國白宮不斷警告，北韓將於5月底以前完成進行第7次核試的準備工作；南韓總統辦公室也認為北韓已完成進行第7次核試的相關準備工作。

根據南韓《韓聯社》，南韓尹錫悅政府10日就任以後便面臨諸多挑戰，包括美國總統拜登將於20日訪韓、並於21日會晤南韓總統尹錫悅，針對記者提問北韓軍事動向預估，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）再次表示，「根據評估，北韓最快將於本月（5月）前完成進行第7次核試的相關準備工作。我們（美國）將隨時與盟友共享軍事情報，取得緊密聯繫與溝通。」

美國華府智庫《北緯38度》則於當地時間12日再度表示，從衛星影像分析，可以發現北韓正試圖修復豐溪里核試驗場的第3號坑道，包括在用於核實驗的地下坑道挖掘新入口。

南韓總統辦公室關係人士今（13）日則透露，北韓似乎已完成進行第7次核試的相關準備工作，不過在進行核爆之前，恐怕將進行多種飛彈的試射，「北韓先前已進行過6次核試，至於為何計畫進行第7次核試，究竟其意圖與飛彈技術有關、亦或本身具有政治意圖，得先和美國從各種面向進行討論。」

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