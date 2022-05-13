　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國野火燒毀加州豪宅　衛星照曝光！新墨西哥州野火史上最嚴重

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國西部爆發嚴重野火，火勢正以驚人速度延燒，加州價值數百萬美元的豪宅被燒毀，新墨西哥州大規模野火發生至今一個月都無法撲滅，超過300多棟民宅等建築遭受波及，即將成為該州史上最嚴重野火，天空染成一片橘紅，宛若人間煉獄。

▲▼ 美國新墨西哥州野火。（圖／路透）

▲新墨西哥州發生大規模野火，就連衛星也能拍到。（圖／路透）。（圖／路透）

綜合美聯社、路透等外媒報導，全美官方數據顯示，今年以來有超過5180平方公里土地被燒毀，創下2018年以來最多。在加州橘郡知名富人區尼古湖市，火勢燒毀土地面積約81公頃，約有900棟民宅住戶被疏散，熊熊烈火直接吞噬價值數百萬美元的豪宅，濃煙不斷竄出。相關單位正在調查起火原因及災損。

▲▼ 美國加州野火。（圖／路透）

▲▼加州知名富人區尼古湖市受到野火波及。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲▼ 美國加州野火。（圖／達志影像／美聯社）

另方面，新墨西哥州「隱士峰/小牛谷」（Hermit Peak/Calf Canyon）的大火則是在4月6日開始延燒，當時為了清除灌木叢與小型樹木所進行的焚燒行動失控，在強風助長火勢之下，數周後更與另場野火合併，延燒超過25.9萬英畝土地，超過300多棟民宅等建築被燒毀，即將成為該州史上最嚴重的森林大火，只有29%火勢受到控制。

目前總統拜登已下令聯邦援助協助災後重建工作。

▼ 新墨西哥州野火在強風助長之下，持續延燒，天空被染成一片橘色。（圖／路透）

▲▼ 美國新墨西哥州野火。（圖／路透）

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
快訊／全面「快篩陽＝確診」遭陳時中怒打槍　侯友宜回應了
「英雄聯盟」國際賽首例　PING值出錯！RNG三場全要重比
快訊／不跟進中央！　盧秀燕宣布：托嬰中心有確診停托7天
快訊／侯友宜：快篩陽性率近9成！　新北單日確診+22783
快訊／疾管署主祕爆插隊PCR！　指揮中心「1原因」駁特權
快訊／小黃司機包圍指揮中心喊「要快篩」　陳時中回應了
LIVE／新北＋22483　侯友宜最新說明
快訊／專家估群體免疫8成「6月底有望解封」　陳時中這樣說
快訊／雙北喊「全面快篩陽=確診」　陳時中怒駁：吃藥副作用誰負
快訊／確診數未爆衝？　陳時中：「緩坡成長時間」會拉長
台中父女居隔被「塑膠布封門」　她怒告管委會強制罪
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華郵：全球唯二「沒打新冠疫苗」　除了北韓還有這國

南韓新任總統宣布「援助北韓抗疫」　計畫贈送疫苗、醫藥品

美國野火燒毀加州豪宅　衛星照曝光！新墨西哥州野火史上最嚴重

俄艦又沉了！在蛇島疑遭烏軍擊中冒煙　最新衛星照曝光

北韓連射3枚超大型放射炮！挑釁南韓意味濃厚　南韓譴責：草菅人命

富翁遭詐1.4億！卻深信「官員」打給他　怒嗆銀行職員：你才被騙

「普丁接班人」瘋傳是他！36歲高帥幕僚被起底　貼身交談影片曝光

和失散女兒見面譜出亂倫情　男「8年生下2孩」大讚：性愛太美好

考卷藏保險箱！結果「鎖壞了」學生嗨翻　老師找救兵暴力破門

北韓35萬人發燒！新冠疫情「突然爆發」原因曝光　竟與金正恩有關

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

華郵：全球唯二「沒打新冠疫苗」　除了北韓還有這國

南韓新任總統宣布「援助北韓抗疫」　計畫贈送疫苗、醫藥品

美國野火燒毀加州豪宅　衛星照曝光！新墨西哥州野火史上最嚴重

俄艦又沉了！在蛇島疑遭烏軍擊中冒煙　最新衛星照曝光

北韓連射3枚超大型放射炮！挑釁南韓意味濃厚　南韓譴責：草菅人命

富翁遭詐1.4億！卻深信「官員」打給他　怒嗆銀行職員：你才被騙

「普丁接班人」瘋傳是他！36歲高帥幕僚被起底　貼身交談影片曝光

和失散女兒見面譜出亂倫情　男「8年生下2孩」大讚：性愛太美好

考卷藏保險箱！結果「鎖壞了」學生嗨翻　老師找救兵暴力破門

北韓35萬人發燒！新冠疫情「突然爆發」原因曝光　竟與金正恩有關

萊豬案中央指4議會零檢出條款無效　大法官釋憲認合憲

買舊不如買新！這區新舊屋單價差不到3萬　專家曝主因

少年率男童猥褻女老師「消防泥覆臉」悶殺！成年假釋後再拐未成年少女

苗栗+742　社區篩檢站陽性率45.5%！即日起親友可代領確診藥

世界最孤獨動物園！1天來客僅3人　82歲老翁花光退休金苦守33年

原住民職災千人率3.646　創歷史新低

飯店櫃檯「例行問電話」被客開噴　他超委屈：還說服務差

掌握明日市鎮核心　家長最愛的公園學區宅「松柏硯」！

爐石傳奇賽未開打…羅傑8字霸氣宣布「奪冠」　網友笑翻：祝雙冠

灰熊少了莫蘭特更難打？　嘴綠：變成截然不同的隊伍

短髮妹夜市賣雞蛋糕 邪惡小可愛快炸開！

國際熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

北韓疫情「突然爆發」原因曝　與金正恩有關

快訊／北韓首爆疫情飆1.8萬人確診！　已6人死亡

25歲男中3000萬突失蹤！8天後全身彈孔躺路邊

北韓4月底爆逾35萬人發燒！　專家估疫情釀16萬死

「高雄鹽埕國小」物資烏克蘭前線收到了

全國送大麻！泰衛生部長宣布免費發100萬株

慎！兒童目睹死亡摔角　除草機割人爆血

英國僅10%人從未染疫　專家：天生有抗新冠基因

火星人基地入口？　NASA「好奇號」探測照曝

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

男和女兒亂倫生2孩　大讚性愛美好

俄軍1.5億「最強坦克」T-90M被轟爛

6-11歲童打莫德納　免疫反應顯著

更多熱門

相關新聞

狼師硬上女學生　誘進教室小房間洩慾

狼師硬上女學生　誘進教室小房間洩慾

美國佛州中學老師諾曼（Daniel Norment）被控性侵16歲女學生，他多次藉機對受害者撫胸、親吻臉頰，最後把對方牽進教室裡一個貌似壁櫥的「神秘小房間」，在淺色沙發上，發生不當性關係。

拜登本月亞洲行　考慮前往南北韓

拜登本月亞洲行　考慮前往南北韓

普丁被逼入危險境地　他60年前就警告

普丁被逼入危險境地　他60年前就警告

中國愛加班感動馬斯克　飆罵美國：不想工作

中國愛加班感動馬斯克　飆罵美國：不想工作

英國僅10%人從未染疫　專家：天生有抗新冠基因

英國僅10%人從未染疫　專家：天生有抗新冠基因

關鍵字：

野火北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

快訊／國一南下357.6K嚴重事故　全線封閉中

快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土增6萬4972例

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

女老師外遇同事！行車紀錄器存鹹濕對話　人夫怒告

確診康復後「出現1後遺症」

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面