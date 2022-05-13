美國野火燒毀加州豪宅　衛星照曝光！新墨西哥州野火史上最嚴重

<br>

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國西部爆發嚴重野火，火勢正以驚人速度延燒，加州價值數百萬美元的豪宅被燒毀，新墨西哥州大規模野火發生至今一個月都無法撲滅，超過300多棟民宅等建築遭受波及，即將成為該州史上最嚴重野火，天空染成一片橘紅，宛若人間煉獄。

▲新墨西哥州發生大規模野火，就連衛星也能拍到。（圖／路透）。（圖／路透）

綜合美聯社、路透等外媒報導，全美官方數據顯示，今年以來有超過5180平方公里土地被燒毀，創下2018年以來最多。在加州橘郡知名富人區尼古湖市，火勢燒毀土地面積約81公頃，約有900棟民宅住戶被疏散，熊熊烈火直接吞噬價值數百萬美元的豪宅，濃煙不斷竄出。相關單位正在調查起火原因及災損。

▲▼加州知名富人區尼古湖市受到野火波及。（圖／路透、達志影像／美聯社）

另方面，新墨西哥州「隱士峰/小牛谷」（Hermit Peak/Calf Canyon）的大火則是在4月6日開始延燒，當時為了清除灌木叢與小型樹木所進行的焚燒行動失控，在強風助長火勢之下，數周後更與另場野火合併，延燒超過25.9萬英畝土地，超過300多棟民宅等建築被燒毀，即將成為該州史上最嚴重的森林大火，只有29%火勢受到控制。

目前總統拜登已下令聯邦援助協助災後重建工作。

▼ 新墨西哥州野火在強風助長之下，持續延燒，天空被染成一片橘色。（圖／路透）