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北韓35萬人發燒！新冠疫情「突然爆發」原因曝光　竟與金正恩有關

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球爆發新冠肺炎疫情以來，北韓（朝鮮）多次宣稱國內「零確診」，不過昨（12）日官煤《朝中社》卻首度透露出現確診者的消息，6名死者的其中一人更被確認感染Omicron病毒亞變種BA.2，全國從4月底至今累計35萬人發燒。韓媒分析，北韓新冠疫情爆發的原因恐怕與4月舉辦大規模慶祝活動有關。

▲▼金正恩12日前往國家緊急防疫司令部視察，台下官員全都戴上口罩。（圖／路透）

▲金正恩12日前往國家非常防疫司令部視察，是全球新冠疫情2年多來首次造訪，台下官員全都戴上口罩。（圖／路透）

從今年1月至今，北韓已進行高達16次的「軍事挑釁」，包括試射極超音速飛彈、洲際彈道飛彈（ICBM）、潛射彈道飛彈（SLBM），12日上午坦承國內出現新冠確診者後，又旋即於下午在1分鐘內試射3枚超大型放射炮，對南韓挑釁意味濃厚，加上美國軍事情報當局預測，北韓已完成第7次核爆的準備工作。

美朝關係、南北韓關係是否將因北韓新冠疫情而出現轉機，引起專家關注。

▲▼北韓朝鮮中央電視台12日報導畫面可見，金正恩在會議中戴著口罩，首次承認北韓境內出現新冠確診病例並下令全國封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓朝鮮中央電視台12日報導畫面可見，金正恩在會議中戴著口罩，首次承認北韓境內出現新冠確診病例並下令全國封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

根據《朝中社》，北韓最高領導人金正恩12日首度造訪國家非常防疫司令部，表示從4月底全國各地就傳出原因不明的發燒患者，累計高達35萬人，其中16萬2200人已治癒；5月12日通報1萬8000多名原因不明的發熱病患者，當局隔離18萬7800人，另傳出6人死亡，包括1名死後確診感染新冠BA.2的患者。

南韓《韓聯社》分析，北韓疫情之所以「突然爆發」，恐怕與今年4月一連串的大型慶祝活動有關，包括今年4月適逢金正恩掌權10周年紀念、4月15日110周年太陽節（金日成冥誕）、朝鮮人民革命軍創建90周年，平壤當局從全國各地調遣72支部隊、青年集中至首都平壤參加活動，一連串大型表演、閱兵儀式、群眾示威（遊行）、與金正恩拍攝大型合照。

自從中國湖北省武漢市2020年1月傳出新冠疫情後，北韓採取極為嚴格的封鎖措施，包括全面封鎖邊境、中斷朝中邊境貿易列車、各級校園停課、停辦各種政治活動。

不過隨著新冠疫情走向長期化，加上全球新冠確診者略有減少，各國開始鬆綁防疫措施，平壤當局擔憂疫情會嚴重影響民生經濟、導致民心惡化，於是開始舉辦各種活動，包括勞兵大會、國防發展博覽會、平壤和盛地區1萬套新式住宅剪綵儀式，直到今年4月多種政治軍事活動，皆由金正恩親自允許舉辦、甚至直接出席。

▲▼北韓今年4月舉行各種大型政治軍事活動，金正恩甚至與數萬人拍攝合照，恐怕是導致疫情爆發的原因。（圖／路透社）

▲▼北韓今年4月舉行各種大型政治軍事活動，金正恩甚至與數萬人拍攝合照，恐怕是導致疫情爆發的原因。（圖／路透社）

▲▼北韓今年4月舉行各種大型政治軍事活動，金正恩甚至與數萬人拍攝合照，恐怕是導致疫情爆發的原因。（圖／路透社）

由於北韓的大型政治軍事活動皆須從全國各地動員數萬人，一旦有人感染新冠肺炎，在無人接種新冠疫苗的情況下，病毒自然容易快速傳播，加上被稱為「匿蹤Omicron」的BA.2病毒的傳染性比原先的Omicron病毒高出30至50%，北韓長期以來面臨經濟困境，居民大多營養不良，疫情快速擴散是再也合理不過的現象。

韓媒《News1》則指出，北韓官媒指出35萬人的發燒原因「無法得知」，短時間內傳出如此大量的患者染上疫病，恐怕使因為醫療資源嚴重缺乏的北韓，因尚未具有相關的病毒篩檢、辨別能力，導致無法在短時間內進行大量篩檢，甚至可能是北韓無法篩檢出的「新變種」病毒；而北韓35萬人發燒的原因，也可能與國內長期以來的全身性急性腸道傳染疾病「傷寒」（腸熱病）有關。另外，北韓也無法釐清感染Omicron變種病毒BA.2病歿患者的感染途徑。

▲▼北韓醫療資源嚴重缺乏，加上尚未開始接種疫苗，新冠疫情恐一發不可收拾。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓醫療資源嚴重缺乏，加上尚未開始接種疫苗，新冠疫情恐一發不可收拾。（圖／達志影像／美聯社）

至於北韓國內新冠疫情爆發，是否將影響國際情勢？報導指出，北韓通常以進行核試、試射洲際彈道飛彈等大型軍事挑釁行為，在談判籌碼上獲取更大的空間。而北韓先前雖數度拒絕從COVAX平台獲得297萬劑中國製科興疫苗，不過對於美國生產的輝瑞、莫德納疫苗卻表現出高度興趣。

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，目前華府當局雖無支援北韓新冠疫苗的計畫，不過仍不排除透過人道支援方式提供醫療資源。

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